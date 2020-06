Jazztoner utan elektricitet i Gullängets kyrka

Den 11 juni 17:30, en halvtimme före start av ”I jazzens toner” försvann strömmen i Gullängets kyrka. Lugnet infann sig direkt bland de tre musikerna, Lukas Johansson trumpet, Anders Bergquist piano och kantor Lina Sundqvist. De var ju inte beroende av ström till den akustiska musik de skulle bjuda på och solen den lyste in genom kyrkfönstret och spred ljus över kyrkorummet.

Att allting går med elektricitet gäller alltså inte Lukas Johansson, Anders Bergquist och Lina Sundqvist. De klarar sig bra ändå.

Lukas Johansson, hemkommen på sommarlov angav direkt tonen i ”Days of wine and roses”. Efter att ha berättat om sitt händelserika år med två operationer, flytt till Skåne och hur coronapandemin har satt käppar i hjulen på mer än ett sätt, fortsatte Lukas med ”Someone to watch over me”. Båda styckena ackompanjerades på flygel av den garvade pianisten Anders Bergquist, som berättade hur en dubbelsidig lunginflammation däckade honom i maj, men hur väl han blev omhändertagen av sjukvårdspersonalen, vilka han strödde idel rosor över.

Så blev det dags för Lina Sundqvists entré. Anders Bergquist överlät flygeln till Lina, som frälste församlingen med ”Come Sunday”. Så vackert och uttrycksfullt Lina sjöng den sång Alice Babs sjöng under 60-talet ackompanjerad av Duke Ellington. Lina fick hjälp av Lukas Johansson trumpet och Anders Bergquist på bas då vi fick lyssna till kvällens höjdpunkt i knivskarp konkurrens med avslutnings numret ”Vilken underbar värld”, som sammankopplas med Louis Armstrongs ”What a wonderfull world”.

Efter ”Mood Indigo” höll Lina en kort andakt, innan Lukas Johansson fick utrymme för sitt paradnummer i ”Gotländsk sommarnatt”. Många har gett sig på den schlagern och mest känd är versionen från 1963 med Ernie Englund på trumpet.

Allting måste ha ett slut och efter att Lina sjungit ut sista tonen, så reste sig 17 åhörare upp och uttryckte bifall och stor beundran. Vi får hoppas att fler än sjutton kommer för att lyssna på satsningen på ”Sommarmusik” som Svenska kyrkan i Själevads pastorat gör. Har du inte programmet så skaffa dig ett, så att du inte går miste om någon godbit.

Kjell Larsson

Näraskribent