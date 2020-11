Jazzcafé med Nordwalls Swingband i Kyrkans Hus i Husum

Klassiker som ”I can’t give you anything but love”, ”Cheek to cheek”, ”My funny Valentine”, ”Route 66”, ”What a wonderfull world” och ”All of me” hänger med från gång till gång, men alltid med en ny liten knorr. Pianisten Anders Bergquist har stor fantasi då han skapar musikarrangemangen, som i ”My Funny Valentine”, där Maria Bervelius sjunger till ”Pebbe” Vigrens kontrabasackompanjemang. Dödstyst i salen och varje ton från basfiolen når fram till 25 jazzälskare vilka hade lyckan att ha fått tag på en biljett.

Vill ni se en stjärna, så måste ni komma då Maria Bervelius står på scen. Vid lördagens konsert ägde Maria publiken från första stund, med sitt glada, lediga, sensuella uppträdande där hon höll ihop programmet med elva svängiga jazzklassiker hela vägen ända in i extranumret "All of me". För Maria Bervelius är musik känslor, tankar, drömmar, poesi vilka ger henne kraft då hon står på scenen med publiken framför sig. Att föreställningen i Husum blev en sådan stor succé tilldelar hon tillsammans med kapellmästaren och batteristen Kenneth Nordwall den fantastiska publiken. Visst är det så, man måste vara två för att kunna dansa tango, och hänger inte publiken med så ramlar korthuset ihop.

För att det skall bli en konsert, så måste det finnas en arrangör. Göran Lundberg och Kurt Enberg gör allt vad de kan för att med jämna mellanrum bjuda kyrkobesökarna på något extra gott i musikväg. Det känns tryggt och hemtamt med Kurt Enbergs andakter vilka knyts ihop med psalmsång där Göran Lundberg tar fram ett mycket njutbart ljud ur orgeln.

Maria Bervelius tackade å bandets vägnar för att ha fått komma till Husum med en from förhoppning att få komma tillbaka. Så lär det nog bli, förr eller senare för det är hit man kommer då man kommer hem tyckte samtliga innan våra vägar skiljdes åt efter två timmars trivsam tillvaro i Kyrkans Hus.

Kjell Larsson

Näraskribent