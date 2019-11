Jazzcafé med Kulturskolan i Arnäs Församlingshem

Kenneth berättade ingående om Kulturskolans musikundervisning och framhöll just jazzens särart och lämplighet som en början till fortsatta studier.

Den yngsta gruppen, "8 Dust", har spelat endast ett halvår. Här ingår Ida och Hubert på trumpet, Isabell L på elgitarr, Isabell E på kontrabas, Marilyn på trummor, Kerstin på saxofon, Minna på piano och Jolie på trombon.

Ensemblen inledde med Beatlesfavoriten "Eight Days a Week", fortsatte med "Watermelon Man" följt av välkända "Satin Doll". Publiken var med på noterna och klappade takten! Varje musikant bjöd på sköna soloinsatser. Ingen blygsel minsann! Eleverna hyllades med varma applåder och gillande leenden.

Ungdomarnas två tidigare band har slagits ihop till det passande namnet "Budget Jazz Band". Det är William på gitarr och bas, Sanna på trombon, Albin på trumpet, Gullik på bas och gitarr, Emma på piano, Adam på trummor, Elsa på altsaxofon och Evelina på tenorsaxofon.

Musikanterna gav starka soloinsatser i låten "The Hornet" och var riktigt fullfjädrade! "Blue Bossa" av Chet Baker liksom Come Shines "Saga Of Harrison Crabfeathers" satt fint.

Helt överraskande dök en kvintett upp som dagen till ära döpts till "Generation Of Jazz", där åldern var allt från 15 till 76 år! Kenneth hade lyckats övertala jazzfreaken Bengt Lindgren att medverka med sin saxofon! Kvintetten bjöd på godingar som Dexter Gordons "Cheescake", Charlie Chaplins "Smile" och inte minst den vackra "Autumn Leaves".

Karlarna ville gärna berätta om sina musikbakgrunder med åtföljande skratt från åhörarna!

Det enda Kenneth som liten gosse fick ljud i var i en trumpet!

Under en tre månaders kurs i Los Angeles fick Carl till största delen spela jazz med en lycklig lärare.

Adam och Gullik nämnde lärorika utlandsresor med kompisarna.

Bengt fick övertyga farsan att jazz inte var djävulens påfund.

Som final bildade alla ett verkligt storband och spelade frejdligt "The Preacher".

Slutligen tog prästen Kristina Widmark över, tände ett ljus och höll en betraktelse över ljusets inverkan på mörkrets krafter och avslutade den trivsamma eftermiddagen med välsignelsen.

Bengt Ferm

Näraskribent