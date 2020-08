Jazz i augusti på Sundhems utegård i Ö-vik

Lukas Johansson och pianisten Anders Bergquist stötte ihop vid en spelning i Real Stompers vid skolavslutningen 2017 för Parkskolans elever. Efter det har man haft kontakt och uppträtt som duo 2018 och 2019. Den här sommaren har alla spelningar strukits utom den sista på Sundhem, så det var en spelsugen duo som inledde med folkvisan ”Visa från Utanmyra” som Jan Johansson gjort en jazzig version av.

Med Édith Piafs ”La vie en rose”, som Lukas stora förebild Louis Armstrong även spelat in, kom spelningens överraskning och höjdpunkt. Visst blev det mycket vackert med ”Ett liv i rosor”, men jag saknade sången till trumpetandet. Några röster i publiken ville att Ewa Bylin skulle komma till Sundhem vid en kommande musikunderhållning, så då skall väl den lilla men ack så viktiga detaljen ordna sig.

Med ”Days of wine and roses” så fick Anders Bergquist tillfälle att komma in på Putte Wikman, som skämtsamt döpte om låten till ”Days of wine and red noses”.

Efter ytterligare ett antal jazzstandards avslutade duon med ”What a wonderful world” och en underbar eftermiddag på Sundhem var över. Lukas Johansson kommer tillbaka i nya spelningar, men det lär nog dröja till jullovet innan han kommer hem.

Kjell Larsson