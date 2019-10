Jazz av ädlaste valör – amerikanskt band gästade Ö-vik

Förutom Helen Sung på flygel består kvintetten av Ingrid Jensen från Kanada på trumpet, amerikanarna Josh Ginsburg på kontrabas, Terreon Gully på trummor och John Ellis på saxofoner och tvärflöjt.

Helen föddes i Houston i Texas av kinesiska immigranter och började redan i femårsåldern med klassiska pianostudier för en rysk lärare. Under tonåren kom jazzen mer och mer att intressera henne och hon ville gärna kunna kombinera den klassiska musikformen med jazzen.

Flera av kvällens arrangemang byggde på äldre jazzlegendarers musik som George Shearings "Conception", Thelonious Monks "Reflections" och "Bye Ya", Percy Mayfields "Please Send Me Someone to Love" och Duke Ellingtons "It Don´t Mean a Thing".

Självklart framförde bandet eget spännande material som "Coquette", "We Dance" och "Convergence".

Helens kompositioner gav rikliga tillfällen till långa soloprestationer av orkestermedlemmarna och Ingrid Jensens vassa trumpettoner ska sent glömmas. En för oss ny teknik att stöta in luft i trumpeten med handen, skickade speciella gutturala ljud! Terreon Gullys ackompanjemang på trummorna var för jazzälskaren helt outstanding! Förståndigt nog var Terreon själv försedd med diskreta hörselskydd! Riktigt kul var det att studera musikernas ansiktsuttryck, då grannen spelade solo. Vad de tyckte avspeglade sig väldigt tydligt!

Kvällens publik var ovanligt ung, då den till stor del bestod av elever från musiklinjen på Mellansels Folkhögskola. Att döma av applåderna uppskattades konserten! Ungdomarna ville ut i verkligheten!

Till åhörarnas sanna glädje avslutade kvintetten föreställningen med att än en gång framföra Duke Ellingtons härliga stycke! Då fick man på nytt avnjuta ett flyhänt spel på flygels tangenter av Helen Sung!

Bengt Ferm

Näraskribent