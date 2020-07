Jakob Einarsson från Haffsta har framtiden för sig – spelade egen musik i Gullängets kyrka

Jakob spelade på pianot och sjöng fyra egna sånger och fem från andras repertoarer under de 45 minuter som han fick till sitt förfogande. Tre av de egna kompositionerna tillägnade Jakob sin kärlek där han beskriver den härliga känslan av att vara nykär. Men livet är inte bara en dans på rosor, utan man kan också vara olycklig och må dåligt. För att bearbeta det är musik ett alldeles utmärkt sätt. Ur detta föddes en visa som Jakob kallar ”Själv”, vilket framkallade spelningens längsta applåd. Den tog slut först efter att Jakob rest sig upp och tackat publiken.

Förutom den egna musiken sjöng Jakob ”Close to you” av The Carpenters, ”Säng av rosor” av Darin, ”Att vara ung” av Bo Kaspers, ”You are the sunshine of my life” av Stevie Wonder och ”You are on my mind” av Tom Misch. Allt finstämt och lite vemodigt. Kanske skulle Jakob för att lätta upp det hela ha bytt ut ”You are on my mind” mot ”You are always on my mind”, som Elvis Presley tillägnade Priscilla efter att de skiljt sig.

Störst intryck gjorde den egna musiken. Det är en stor styrka för en musiker på väg upp att kunna skriva egen musik. Jakob Einarsson från Haffsta har gått ut andra året på jazzlinjen på Framnäs folkhögskola i Piteå och spelar framförallt elbas. Däremot inte dragspel som hans farfar Fritz Einarsson gjorde.

Kjell Larsson,

Näraskribent