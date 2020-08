Jacke Sjödin gör musikquiz för pensionärer: "Alla kan vara med och leka"

Vi har tidigare berättat om de videos som Jacke Sjödin spelat in och delat på sociala medier under våren och sommaren. Då kalendern gapade tom på grund av pandemin fick han tänka om och började då spela in humoristiska filmer som fått hundratusentals med visningar.

Efter den succén kommer han nu att börja göra ett musikquiz som kommer visas på ABF Västernorrlands Facebooksida. Han berättar att förhoppningen är att quizkvällarna ska lindra känslan av ensamhet som många kan känna i samband med pandemin.

– Idén kom från Stina Näslund på ABF som kontaktade mig och frågade om jag kunde göra ett musikquiz, säger Jacke Sjödin.

Sagt och gjort. Jacke gick ut i sitt uthus och filmade ett halvtimmes program som sänds på Facebook den 9 augusti. Ett nytt musikquiz kommer sedan att visas en gång i månaden fram till årsskiftet.

Han berättar att quizet kommer ha drag av Melodikrysset men att han också har lagt in lite andra moment.

– Det passar mig bra. Jag tycker det är roligt med ord, musik och lek, säger Jacke Sjödin.

Musikquizen kommer sedan att återkomma en gång i månaden fram till årsskiftet och riktar sig främst till pensionärer.

– Det är pensionärer i Västernorrland som har chans att vinna, men alla kan vara med och leka, säger Jacke Sjödin.

Blir det några fler videos framöver?

– Det kan mycket väl bli något mer, om det händer något roligt. Jag lovar inget, men jag har lite idéer. De var vansinnigt kul att göra, säger Jacke Sjödin.