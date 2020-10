Jacke kommer till Sollefteå med "Toapapper" – corona greatest hits på Hullsta Gård

Det hände i våras. Coronan slog till med oväntad kraft, arrangör efter arrangör ställde in alla planerade föreställningar och scen efter scen ställdes tom.

Och Jacke Sjödins fulltecknade jobbkalender var plötsligt alldeles tom. Den planerade turnén "En kväll med Hasse å Tage", som bland annat skulle ha kommit till Ångermanland, ställdes in tillsammans med allt annat.

– Kalendern blev som ett nybonat salsgolv på två dagar, säger han.

Så vad göra? Plötsligt fick han syn på en gammal post-it-lapp som hängt vid skrivbordet i många många år. "Gör en nätgubbe" stod det på lappen.

– Jag hade aldrig haft tid att testa den idén, fast jag tänkt på det i så många år så har det aldrig blivit av. Men våren 2020 fick jag plötsligt hur mycket tid som helst, säger han.

Med en coronapandemi som dominerade alla nyhetssändningar kändes temat givet – och hamstringen av toapapper var det första som föll honom in.

– Jag gick och muttrade "toapapper, toapapper", för mig själv, smakade på ordet, och plötsligt hörde jag låten, Björn Skifs "Hooked on a feeling", i huvudet. Och den passade ju perfekt.

I dag kan "Toapapper" räkna in över fem miljoner visningar på youtube och facebook. Andra hits som "Kärlek in the stream" med Helen Sjöholm, "Corona corona" och "Whisky i en bar" – alla på kända melodier – har nått en coronatrött publik i stort behov av underhållning.

– Jag kände att det verkligen var rakt in i vedboden, rätt grej i rätt tid och på rätt plats, säger Jacke.

I dagsläget har Jacke (med kompanjoner) gjort ett 20-tal filmer som lagts ut på hans youtube-kanal. Dessutom har han plockat ihop en liveföreställning av alltihop, "Sånger från corona-våren".

Upplägget är enkelt – Jacke har låtit klippa bort sig själv ur filmerna som visas i bakgrunden samtidigt som han sjunger sina corona-sånger live. Det blir också anekdoter, bloopers och lite annat.

Showen har gått som tåget i Uppsala. När biljetterna släpptes till de första tolv föreställningarna tog biljetterna slut på 9 minuter.

– Uppsalas Tage Danielsson! utropade Upsala Nya Tidning efter premiären och fortsatte:

"Det är ett ibland smått genialt ordsnickeri, fyndiga vändningar och ett engagerat patos som aldrig urartar till påhopp eller populism. Allt görs med en vänlig människokärlek. Han har likaså den speciella talangen att kunna prata om vad som helst och det blir roligt," berömde Upsala Nya Tidnings recensent efter premiärföreställningen på Reginateatern i Uppsala.

Nedan: "Toapapper" blev en viral framgång:

Själv vill Jacke ge lite extra credd till medskaparen av filmerna, Erik Sundström, som skött mycket av teknikaliteterna med sång, musik och bakgrunder i videoproduktionerna.

– Han är en otrolig tillgång, utan honom hade det inte gått, säger Jacke.

Showen ges i danssalongen på Hullsta Gård. Det blir fyra föreställningar fördelade på fredag och lördag 6-7 november.