IT-delen på Lillängets grundskola utsatt för inbrott – fick med sig en låst dator

Under morgonen fick polisen in ett larm om inbrott på IT-delen på Lillängets grundskola.

Gärningsmännen hade krossat ett fönster för att ta sig in i fastigheten.



– Det är på IT-delen som inbrottet skett på, så det påverkar inte skolan, berättar Majed Safaee, Kommunikationsstrateg på Sollefteå kommun.