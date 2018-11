Timrås sportchef avslöjar – miljonerna som krävs för en spetsvärvning: "Folk måste förstå"

Se en längre intervju med sportchefen i klippet nedan. Start 05.10. Där avslöjar han bland annat hur mycket en spetsvärvning till Timrå kostar:

Mycket har hänt i Timrå IK:s trupp sedan serien sparkade igång.

Skador har drabbat laget och spelare som David Printz och Janne Jalasvaara har plockats in.

Och än så länge är sportchefen Kent Norberg nöjd med sin backsida.

– Just nu är vi det. Många tycker att vi ska ha in mer spelande backar men vi har redan ett antal med Kinnvall, Hampus (Larsson) och Hardegård och vi tror på dem jättemycket. Vi vill fortsätta att ge dem tid och stärka upp på andra sidan med kraft. Just nu är vi nöjda, säger "Nubben".

Samtidigt har Mattias Guter lämnat en lucka efter sig, både i truppen och bland sportchefens löneutbetalningar, och nu kan forwarden Johannes Salmonsson som tränat med klubben i veckan bli nästa förstärkning.

– Vi vill ha in mer fart offensivt och där är vi lite sårbar emellanåt. Johannes (Salmonsson) är fullt frisk, säger han själv, och det är en spelare som har de egenskaperna.

Men är det inte lite av en chansning att ta in en spelare som kommer från skadefyllda år och som precis har genomgått en operation?

– Jo, men jag gillar att gambla! Jag gillar trav och sådana saker, haha. Om jag ska vara ärlig, åter igen, så har vi en ekonomi att ta hänsyn till och då måste man våga lite för att vinna.

– Det finns ingen garanti, men det finns det inte med någon, vi får se.

Men finns det utrymme för att ta in ytterligare någon spets på forwardssidan?

– Det kanske det gör sedan, men det är inte bara vi som letar. Det är många klubbar som letar spetsspelare i hela Europa och vi är inte där uppe i hierarkin. Det bara är två år sedan vi var nära att gå i konkurs och ett år sedan vi var i Hockeyallsvenskan. Förra gången tog det tre-fyra år innan Timrå var etablerade bland spelare, agenter och hela den biten och kunde plocka in spetsvärvningar.

I Hockeypuls stora Timråspecial pratade "Nubben" om hur mycket en klasspelare med SHL-mått mätt skulle kosta.

Han erkände också att många av hans egna spetsvärvningar inte blivit speciellt lyckade.

– Helt ärligt. Jag har hållit på med det här i 21 år nu, och i oktober/november har jag väl lyckats gjort en del bra värvningar, men i januari när alla skriker efter spelare så har jag kanske gjort 25 värvningar och två har blivit bra, om jag ska vara självkritisk.

