Timrå IK stängde in sig efter storförlusten – sportchefen om mötet och svackan: "Sista vi ska göra"

Timrå IK är inne i klubbens första tunga period under SHL-hösten. 1–5 mot Örebro var lagets fjärde förlust på de fem senaste matcherna.

– Det har inte varit bra sista tre, jag vet inte vad det beror på. Vi har tappat farten, noggrannheten och passningsspelet och allting egentligen, säger Kent Norberg.

Samtidigt som han inte är nöjd med de senaste omgångarna så konstaterar han.

– Så här är det vissa perioder och vi har inte räknat med någon dans på rosor. Men det som jag tyckte var riktigt bra i början var arbetsinsatsen och den är inte lika bra nu.

Sportchefen var på plats i Örebro under torsdagskvällen och efter matchen gick han ned i omklädningsrummet och där stängde Timrå IK-truppen in sig under ett par minuter efter slutsignalen.

– Det brukar vi göra i bland. Jag tycker för det första att det är en fantastiskt bra grupp som har gjort det bra så här långt, samtidigt har vi tappat något och det måste vi hitta tillbaka till. Fort som bara den, säger Norberg.

Alla tippar oss att bli nummer 14, så vi har ingen press på oss.

Det var inte bara han och tränaren Fredrik Andersson som tog till orda under mötet.

– Det handlar om att prata med spelarna och få deras åsikter också, det är inget konstigt med det. Det är killarna som ska göra det och då spelar det ingen roll vad jag eller någon annan tycker. Jag brukar ha snack med grabbarna och det handlar mycket om att påminna om varför vi varit bra och varför det varit mindre bra på slutet, säger Norberg.

Han fortsätter:

– Alla tippar oss att bli nummer 14, så vi har ingen press på oss. Vi ska fortsätta att tycka att det här är kul och försöka ställa till det för lag. Sedan är varken jag eller spelarna nöjda med prestationen just nu.

Timrå hade en på papperet tuff inledning, men besegrade lag som Växjö, Färjestad och Brynäs. När klubben nyligen har ställts mot bottenlagen Rögle och Örebro har insatserna varit sämre.

– Här hade vi lag som på papperet kan anses enklare, men inget lag är så bra att de kan ställa in skridskorna i SHL och det är det sista vi ska göra. Och om vi tror att vi plötsligt ska spela en annan typ av hockey så är det något vi måste sluta med.

Sportchefen planerar inte att agera på något annat sätt just nu.

– Nej, men det är en konkurrenssituation, så är det alltid. Jag följer truppen och om jag anser att det behövs åtgärder så vidtar jag dem. Som det är nu behöver vi inte göra det, säger Norberg.