Timrå IK reser vidare på roadtrip – så är läget i laget inför mötet med Djurgården

Läget i laget

Johan Persson (hälsena) och Albin Carlson (axel) är långtidsskadade. Lukas Enqvist är utlånad till norska Stjernen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

"Det är inga nya skador eller sjukdomar såhär långt, så vi är en full trupp och kan välja mellan alla spelarna som var tillgängliga senast. Vi ska fundera lite på hur vi ska formera laget och sedan handlar det främst om att ta ut de på backsidan som är i bäst form. Vi kommer att komma till spel med sju backar och 13 forwards precis som senast.

Vi tränade i Linköping under fredagsmorgonen med lite lättare övningar där vi åkte av oss matchen lite. Vi har också kollat igenom matchen och jag tycker att vi gjorde det bra. Jag tycker att vi var värda en poäng mot Linköping så nu får vi försöka ta revansch.

Vi vet att Djurgården spelar ett fartfyllt spel med hög press och att det kommer gå undan där ute. Det gäller för oss att vara förberedda och få ner farten på dem genom mittzon. Det är ett positivt gäng som kommer till spel."

Notera att ...

... Timrå IK har haft det tätt mellan matcherna och mötte Linköping i torsdags. Djurgården har haft desto längre tid att ladda om inför hemmamötet med Timrå. Deras senast match var för en vecka sedan hemma mot Luleå HF.

... Djurgårdens har en fin svit där laget plockat poäng i samtliga matcher, förutom i premiären mot Frölunda. Timrå hade en poängstark svit, som bröts senast mot Linköping där det blev förlust med 4-2.

Så följer du matchen

Se matchen på C More Hockey eller följ den via vår liverapportering.