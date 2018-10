Talangen tillbaka – här är allt du behöver veta inför Timrås möte med Brynäs

Läget i laget:

Johan Persson (hälsena) och Albin Carlson (axel) är långtidsskadade sedan tidigare. Sebastian Ohlsson (knä) saknas också fortfarande.

Tillbaka i laget är Jacob Olofsson som fick en smäll mot axeln i mötet med Växjö.

Tränarsnack:

Fredrik Andersson, tränare Timrå IK:

"Det lär vara ett revanschsuget Brynäs som kommer ut och får oss gäller det att vara med i inledningen. De kommer säkert sätta hög press på oss och spela sitt spel. De har ett offensivt skickligt lag med många målskyttar så det gäller för oss att få ner farten på dem och att vi värderar spelet på ett bra sätt.

Det vi ska fundera över lite extra är att vi har åtta backar att tillgå, men vi kommer troligtvis bara att plocka med oss sju tills imorgon. Andreas Molinder har varit lite sjuk i två dagar så vi får se vilken status det är på honom.

Jacob Olofsson kommer vara med. Vilka han ska spela med får vi se."

(Se hela intervjun med Fredrik Andersson här.)

Notera att ...

... Serien haltar något och kvällens match blir den sjunde för Brynäs, men bara Timrås femte.

.. Brynäs kommer senast från en förlust med 4–0 mot Linköping på tisdagen, medans Timrå har haft en veckas matchvila sedan vinsten mot Färjestad med 1–0.

... Robert Kousal är Brynäs främste poänggörare hittills med fem poäng på sex matcher (fyra mål) och i Timrå är Collberg, Hållander och Hardegård på delad förstaplats då alla gjort två poäng var.

... Inför matchen ligger Timrå på åttonde plats med sju poäng, och Brynäs på elfte plats med fem poäng.

... När lagen möttes på försäsongen vann Brynäs med 2–1.

Så följer du matchen

Om du inte är på plats i Gavlerinken Arena så kan du se matchen på C More, eller följa den via vår liverapport på sajten.