Nyförvärvet gör debut mot bottenlaget – så är läget i Timrå IK inför mötet med Rögle

Läget i laget

Johan Persson (hälsena) och Albin Carlson (axel) är långtidsskadade. Lukas Enqvist är utlånad till norska Stjernen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

"Vi har haft bra förberedelser med hög fart på träningarna efter förlustmatchen mot Djurgården. Det har varit fantastiskt bra energi.

Tittar man generellt har Anton Wedin haft bra form längre tid och Filip Hållander och den kedjan har också haft väldigt bra form.

Rögle har haft det tungt men det är små marginaler när de förlorat. De har inte varit utspelade i några matcher. Det är tillfälligheter och individuella misstag. Det är ett bra lag som gick bra på försäsongen och många tippade skulle vara med högre upp. Vi måste fortsätta göra det jobb vi gjort mot Linköping och Djurgården, som var bra matcher även om vi inte fick med oss poäng. Alla motståndare i serien är svåra, så vi får vara ödmjuka. Det viktigaste är att fokusera på vårt spel. Vi har tittat extra på försvarsspelet och att sortera rätt och vara tajt."

Notera att ...

... Rögle gjorde succé på försäsongen, men ligger sist på minst antal poäng, minst gjorda mål samt sämst power play- och box play-statistik i ligan.

... Rögle har skakats av en intern konflikt, där bygdens son Lucas Elvenes och tränaren Cam Abbott ska ha kommit på okant, vilket gjort att petade Elvenes ryktats vara på väg bort från klubben.

... Det är premiär för Timrås nya jumbotron.

► Se Timrå IK:s nya miljoninvestering – gigantiska mediakuben på plats: "Wow"

... Janne Jalasvaara debuterar. Han har liksom Sebastian Collberg och Ludvig Rensfeldt spelat i Rögle under fjolåret.

Så följer du matchen

Se matchen på C More Live 3 eller följ den via vår liverapportering.