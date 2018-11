Nyförvärvet efter första passet med Timrå IK: "Kroppen känns kanon – men det var en käftsmäll"

Johannes Salmonsson opererade höften för sju månader sedan.

Han har kört rehabiliteringen på egen hand och tränat med en division 2-klubb hemma i Stockholm under hösten.

Det första passet med Timrå var tuffare än så.

– Det var ett jobbigt pass, det var en chock för kroppen – men kul, och kul att få komma in i det här tempot. Det vore konstigt om det kändes skitbra i flåset, säger han.

Höftproblemen som plågat honom i bra många år är förhoppningsvis över.

– Kroppen känns kanon, nu gäller det att få upp tempot. Jag känner min kropp och det är att orka åka det handlar om, att föra över styrkan.

Under tisdagsträningen bildade han en formation tillsammans med Ludvig Rensfeldt och Sebastian Collberg.

Känner du någon av dem sedan tidigare?

– Nej, men man har mötts, men jag har ingen personlig relation. Däremot känner jag Morten Madsen lite och så spelade med Henrik Törnqvist i Linköping.

– Hur det kändes? Det är svårt att säga. Jag var i alla fall med och körde med ett SHL-lag,

Sportchef Kent Norberg var nöjd med vad han såg.

– Han har opererat höften men har aldrig känt sig så här bra på de senaste fem-sex åren och det ser man ju. Skridskoåkningen ser bra ut, jag tycker att det ser jättespännande ut. Han ser rapp och fin ut, säger "Nubben".

Unga Timrå har under säsongen fyllt på med rutin.

Först kom 38-årige David Printz, sedan 34-årige Janne Jalasvaara.

Nu är 32-åringen Salmonsson på provspel.

Är det rutin ni har saknat?

– Det är mer att det har blivit så, vi hade ett ungt lag när vi gick in. Men vi vill ha in mer fart med forwards, ibland ser vi lite trög ut och där passar Salmonsson in bra. På backsidan har vi gått på lite mer tyngt eftersom vi tror på spelande backar som Hardegård, Kinnvall och Hampus.

Johannes Salmonsson är i Timrå den här veckan. Sedan får både han och Timrå utvärdera läget – och fatta beslut.

– Om han trivs här och vi trivs med honom så är vi överens om ett kontrakt. Det är inte konstigare än så, säger "Nubben".

Timråtränaren Fredrik Andersson uppskattade också Johannes Salmonssons tempo.

– Han har bra fart, är en bra skridskoåkare, stor, stark, kan sätta press. Jag tycker att han ser vältränad ut och han har gjort ett bra jobb. Han är stark på pucken och kan hjälpa till så att vi får längre anfall.

Du körde honom med Rensfeldt och Collberg i dag – känns det som en fin omgivning för honom?

– Det kändes naturligt, vi skulle behöva någon som Fille (Filip Hållander) när han är borta. Vi får se när vi kommer lite längre fram. Men det kan vara ett alternativ.

Johannes Salmonsson

Ålder: 32 (född 7 februari 1986).

Längd: 189.

Vikt: 94.

Tidigare klubbar: Almtuna IS, Djurgårdens IF, Spokane Chiefs, Brynäs IF, Rögle BK, HC Davos, EHC Biel-Bienne, AIK, Linköping HC, Kölner Haie och Iserlohn Roosters.

Han ser då fan inte ut som att han har opererat sig om man jämför med de andra.

Kent Norberg efter att ha sett höftopererade Johannes Salmonssons framfart på träningen. Och just fart är något "Nubben" suktar efter på forwardssidan.