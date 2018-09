Nio gröngölingar och några med rejäl rutin – så mycket SHL-erfarenhet har Timrå IK

Linköping står för motståndet i premiären.

Andreas Molinder, Jeremy Boyce och Anton Wedin är trion som har representerat TIK i SHL tidigare.

Resten är debutanter i Timråtröjan i finrummets sammanhang. Och för nio spelare blir det dessutom den första SHL-matchen någonsin.

Timrå IK har rutin från 2 636 SHL-matcher. Tre lag i serien har mindre total erfarenhet.

Så mycket SHL-rutin har spelarna i dagens trupp

387 matcher: David Printz (AIK, Djurgårdens IF och Karlskrona HK).

341 matcher: Andreas Molinder (Modo Hockey, Linköping HC och Timrå IK).

311 matcher: Morten Madsen (Frölunda HC, Modo Hockey och Karlskrona HK).

201 matcher: Sebastian Collberg (Frölunda HC och Rögle BK) och Henrik Törnqvist (Linköping HC och Karlskrona HK).

182 matcher: Mattias Guter (Djurgårdens IF, Leksands IF och Karlskrona HK) och Alexander Falk (Djurgårdens IF).

168 matcher: Ludvig Renfeldt (Brynäs IF och Rögle BK).

146 matcher: Sebastian Ohlsson (Skellefteå AIK).

128 matcher: Jeremy Boyce (Timrå IK).

96 matcher: Albin Carlson (Modo Hockey).

91 matcher: Vilmos Galló (Linköping HC).

86 matcher: Niklas Svedberg (Modo Hockey och Brynäs IF).

51 matcher: Anton Wedin (Timrå IK).

24 matcher: Lukas Enqvist (Färjestads BK).

22 matcher: Johan Persson (Färjestads BK).

18 matcher: Johannes Kinnvall (Brynäs IF).

1 match: Andreas Söderberg (Malmö Redhawks).

0 matcher: Victor Brattström, Patrik Blomberg, Hampus Larsson, Marcus Hardegård, Rickard Palmberg, Oskar Drugge, Filip Hållander, Jacob Olofsson och Emil Berglund.

Så mycket SHL-rutin finns i seriens alla lag

5 344 matcher: HV71.

4 928 matcher: Brynäs IF.

4 654 matcher: Färjestads BK.

4 225 matcher: Luleå HF.

4 162 matcher: Frölunda HC.

4 048 matcher: Skellefteå AIK.

3 744 matcher: Djurgårdens IF.

3 655 matcher: Växjö Lakers.

3 388 matcher: Malmö Redhawks

2 704 matcher: Linköping HC.

► 2 636 matcher: Timrå IK.

2 494 matcher: Rögle BK.

2 299 matcher: Mora IK.

2 152 matcher: Örebro HK.

Källa: Eliteprospects 7 september 2018.