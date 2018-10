Engström: "Grattis Timrå till tre poäng – men det här får inte hända"

Ledning med 4–0 med fyra minuter kvar, då ska man kunna promenera hem en seger.

Istället drar Timrå IK på sig två onödiga utvisningar som leder till spel i tre mot fem och det är rent av katastrof.

Att släppa till i slutminuterna och bjuda in motståndarna på ett sådant enkelt sätt är under all kritik.

När slutsignalen går har Timrå tappat 4–0 till 4–3 och det är det med nöd och näppe de lyckas hålla sig undan en kvittering.

En av utvisningarna är på grund av för många spelare på isen och nästa är för att Anton Wedin inte kan vara tyst.

Sådant här får inte hända. Var är fokuset och disciplinen?

Utvisningar i stil med Wedins är i den mest onödiga klassen och är också sådana som kommer kosta poäng i slutändan.

Wedin bad själv ursäkt till laget efter matchen vilket är stort – men något som är ännu större och viktigare är Fredrik Anderssons ställningstagande där han väljer att kritisera Wedin och även påpeka att han väger in sådana saker i laguttagningarna.

Det gör förhoppningsvis att historien i alla fall inte återupprepar sig på lördag.

Något annat som kan göra att man inte åter igen släpper in tre mål under de fyra sista spelminuterna är om man vaskar om i backparen.

I torsdagens match var Printz och Falk inne på samtliga baklängesmål.

Här hoppas jag att Fredrik Andersson och Johan Thelin tänker om.

Både Printz och Falk lyfter mycket istid och får spela mycket boxplay (vilket självklart påverkar deras statistik), men tillsammans utgör de inte den bästa defensiva kombinationen.

Jag skulle hellre se exempelvis Printz och Larsson tillsammans där den förstnämnda kan parkera framför egen kasse och mota bort motståndarna precis som han gjort bra hittills, men där den andra kan spela sig ur situationerna och sätta igång spelet snabbare.

De i kombination med färre (och inte så jäkla dumma) utvisningar kan hålla Timrå borta från skräckminuter som dessa.

Men grattis till tre poäng.