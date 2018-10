Anton Wedin avgjorde för Timrå IK – och imponerade på blivande förbundskaptenen: "Intressant spelare att följa"

Timrå tog två poäng mot Rögle, men de satt djupt inne.

Rögle tog direkt ledningen, men Timrå malde ner dem under återstoden av första perioden och gick därifrån med 2–1-ledning under den nya jumbotronen i NHK Arena.

Men i andra hände något.

– Vi gick ner oss något otroligt. De hade högre fart på skridskorna och fick fast oss. De sköljde över oss gång på gång. De vann närkamperna och vi var tvåa-trea på puckarna. Tur att Svedberg var bra i mål, säger Anton Wedin.

Efter bara 18 sekunder av andra var ledningen kvitterad.

Jag fick ju faktiskt inte till skottet där heller. Men den studsade in i alla fall och det är kul.

Sedan var det Wedins tur att kliva fram igen. Killen som innan Djurgårdenmatchen hade gjort mål tre matcher i rad.

Det var efter en egen retur som han åkte in framför mål och styrde in Marcus Hardegårds skott.

– Jag kom in på kassen och Marcus sköt in den bra, så jag hade lite tur som fick en touch som ställde målvakten. Jag fick inte till skottet i läget innan så det var skönt att den gick in.

Rögle kvitterade i slutminuterna efter fortsatta forceringar, men i förlängningsperioden var det Wedins tur igen.

30 sekunder in i den kom han fri med Ville Kolppanen. Återigen missade han, men på returen, då han faktiskt stod bakom mål, slog han in den via målvakten.

Du gör mål fast du inte får till några skott alls?

– Haha. Ja, precis.

Timrå tog därmed två poäng. Anton Wedin är lagets bäste målskytt med fem nätrassel så långt. Förra säsongen gjorde han bara åtta totalt.

Hans start i SHL har imponerat. Någon som höll med om det var blivande förbundskaptenen för Tre Kronor (tar över efter VM) Johan Garpenlöv.

Garpenlöv tittade främst på spelare som är aktuella för Karjala Cup och där är målvakten Niklas Svedberg direkt intressant.

– Han är en stor del i Timrås framgångar. En målvaktskandidat som är med och nosar, som varit med förut och visar att han är en av de bättre målvakterna i SHL och kanske Europa.

Men han föll också för några andra spelare.

– Hållander och Olofsson ser bra ut tycker jag, men det är ju mer för Juniorkronorna. Men jag tycker att Wedin gör det bra nu. Han har haft en bra start på säsongen och är en intressant spelare att följa över den här säsongen, säger Garpenlöv.

Wedin gläds åt berömmet från Garpenlöv.

– Det är kul att höra från en sådan person, det får man ta med sig som en positiv energi. Det är kul.

Tänker du på landslaget som en dröm?

– Klart det vore en dröm och ett mål att spela i Tre Kronor. Det är en väg att gå, som inte är så långt borta för någon i SHL egentligen. Så det är klart. Det vore en dröm.

Timrå vann utan att imponera. Men Wedin imponerade i alla fall på någon.

– Vi hade medstuds i dag. Det behöver man vissa dagar. Det var starkt att vi tog poäng.

Timrå IK–Rögle BK 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (2.34) Christopher Bengtsson (Kodie Curran, Daniel Bertov), 1–1 (2.57) Sebastian Collberg (Filip Hållander, Alexander Falk), 2–1 (7.49) Hampus Larsson (Mattias Guter, Marcus Hardegård).

Andra perioden: 2–2 (0.18) Ted Brithén (Leon Bristedt, Daniel Zaar).

Tredje perioden: 3–2 (8.21) Anton Wedin (Marcus Hardegård), 3–3 (14.02) Craig Schira (Kodie Curran, Daniel Zaar).

Förlängning: 4–3 (0.30) Anton Wedin.

Skott: 17–24 (6–4, 2–9, 7–11, 2–0).

Utvisningar, TIK: 3x2 min. RBK: 2x2 min.

Domare: Patrik Sjöberg, Mikael Nord.

Publik: 4078.