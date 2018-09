Spelare för spelare – allt du behöver veta om Modos SDHL-trupp 2018/19: "Har alla verktyg i lådan"

Målvakter

30. Klara Peslarová NY!

Den tjeckiske OS-målvakten är bekant för SDHL-publiken från två säsongen i Stockholmslaget SDE HF 15/16 och 16/17. Hon ses som Tjeckiens bästa målvakt genom tiderna, känd som "den kvinnliga Dominik Hasek". Hennes egna förebilder är dock Henrik Lundqvist och Kim Martin Hansson. 2014 vann hon JVM-brons med Tjeckien och blev framröstad till turneringens bästa målvakt.

Född: 23 november 1996, Ostrava (Tjeckien)

Moderklubb: HC Poruba

Tidigare säsonger i Modo: 0

Tränarens kommentar: Erfaren målvakt som kan blanda kontrollerat spel med akrobatik utefter situationens behov. Riktigt bra med klubban.

35. Tindra Holm - NY!

Blev fjärde tjej genom tiderna att spela TV-pucken när hon tog en plats i Västerbotten lag 2016. Efter det har hon spelat med Skellefteå i divsion 1 och gjort en match på lån i Luleå i SDHL. I sin enda match i högstaligan höll hon nollan.

Född: 26 maj 2001, Skellefteå

Moderklubb: Skellefteå AIK

Tidigare säsonger i Modo: 0

Tränarens kommentar: Ung, träningsvillig talang som kommer göra allt för laget. Har hur stor potential som helst. Hon bestämmer själv hur långt hon ska gå.

Backar

6. Matilda Elfving

Den utbildade fysioterapeuten har bara missat två matcher på sju säsonger för Modo. Sammanlagt har hon gjort 246 SDHL-matcher (inkl. slutspel) i klubben, flest i säsongens trupp och trea någonsin bakom Erika Grahm och Johanna Olofsson. Hon och Olivia Carlsson är de enda två spelarna kvar från laget som tog SM-guld 2011/12.

Född: 10 mars 1994, Örnsköldsvik

Moderklubb: Järveds IF

Tidigare säsonger i Modo: 8

Tränarens kommentar: Defensiv gigant som sällan är inne på baklängesmål. Spelar smart och enkelt. En spelare laget alltid kan lita på och trots sin unga ålder är hon en trygg punkt.

12. Mina Waxin

Jättetalangen som debuterade i SDHL för Djurgården för två säsonger sen. I fjol var hon given i både Modo och Sveriges J18-landslag. Har tre Stålbucklanturneringar för Stockholm på sitt cv. Var med och tog guld i världsungdoms-OS 2016 i Lillehammer med bland andra Ronja Mogren. Tack vare sitt spel i Modo och J18-landsllaget fick hon också en plats i seniorlandslaget tidigare i somras.

Född: 29 april 2001, Stockholm

Moderklubb: Flemingsbergs IK

Tidigare säsonger i Modo: 1

Tränarens kommentar: Extrem talang som redan förra året visade att hon ska spela mycket. Fantastisk skridskoåkning och ett lugn som sprider sig. Snabbt skott och användbar över hela banan.

14. Matilda Holmberg

Gjorde debut i dåvarande Riksserien för Modo redan 2008. Var skadedrabbad säsongen som gick och funderade på att lägga av med hockeyn, men efter förlusten mot Linköping i semin bestämde hon sig för att det inte fick bli hennes sista hockeymatch och kritade på nytt kontrakt. En av få spelare i serien med barn, var mammaledig 2013/14 och 2014/15.

Född: 7 augusti 1992, Nordingrå

Moderklubb: Höga Kusten HF

Tidigare säsonger i Modo: 6

Tränarens kommentar: Tuff spelare som har ett explosivt spelsätt. Ligger nära motståndarna och är jobbig att möta. En spelare som har ren karaktär och aldrig ger upp.

20. Lauren Wildfang - NY!

Offensivt skicklig back som hämtats in från Colgate University där hon spelat i fyra säsonger tillsammans med Breanne Wilson-Bennett. Stod för 79 poäng på 135 matcher där, vilket gör henne till poängbästa back i universitetets historia. Vann JVM-guld 2014 för Kanada och kom delad trea i turneringens poängliga.

Född: 6 februari 1996, Waterdown (Kanada)

Moderklubb: Toronto Aeros

Tidigare säsonger i Modo: 0

Tränarens kommentar: Komplett tvåvägsback med erfarenheter från college. Bra på att göra rätt avvägningar, sätter igång spelet snabbt och kommer vara en av ligans ledande backar.

45. Paula Bergström (A)

19-åringen är ny assisterande kapten till säsongen. Har varit självklar i Modos laguppställning i tre raka säsongen trots sin unga ålder. Spelade i fjol tillsammans med seriens kanske bästa back, Sidney Morin (som lämnat för Linköping HC). Har spelat två J18-VM för Sverige.

Född: 26 januari 1999

Moderklubb: KB65

Tidigare säsonger i Modo: 4

Tränarens kommentar: Stark spelare som inte räds det fysiska spelet. Bra skridskoåkare som har utvecklat sitt skott. Har för varje år som gått gjort sig förtjänt av en mer ledande roll. Användbar i många situationer.

Forwards

10. Brooke Boquist - NY!

En av tre spelare i Modos trupp från staden Thunder Bay i södra Kanadas inland, nära amerikanska gränsen. Har tillbringat i princip hela sin hockeykarriär i USA där hon de fyra senaste säsongerna spelat i collegelaget Providence, där hon säsongen som gick stod för 27 poäng (14 mål, assist) på 37 matcher.

Född: 27 juli 1996, Thunder Bay (Kanada)

Moderklubb: Shattuck St. Mary's Prep

Tidigare säsonger i Modo: 0

Tränarens kommentar: Speedkula som även hon är väldigt stark i tekningscirkeln. Hittar ofta på det oväntade och mixar finess med rakt spel.

13. Breanne Wilson-Bennett - NY!

Spelat med Lauren Wildfang i Colgate University i fyra säsonger och var också med och vann guld i J18-VM 2014 med lagkompisen. Kommer från sin klart poängbästa säsong där hon gjorde 41 poäng på lika många matcher. Var även en talang i spjut med kast på över 43 meter som 18-åring.

Född: 5 mars 1996, Markham (Kanada)

Moderklubb: Bill Crothers Secondary

Tidigare säsonger i Modo: 0

Tränarens kommentar: Skicklig center som är väldigt stark i tekningscirkeln. Har alla verktyg i lådan och jobbar extremt hårt.

15. Ronja Mogren

Husumsprodukten som gjorde debut för Modo i högstaligan redan som 14-åring. Har sen dess bara fått två chanser i a-laget på två säsonger, men kommer i år ta klivet upp på riktigt. Var med och tog Sverige till final i J18-VM i januari.

Född: 21 mars 2001, Sundsvall

Moderklubb: Husum HK

Tidigare säsonger i Modo: 2

Tränarens kommentar: Ung lovande talang som har riktigt bra fart och ett bra skott. Har utvecklats mycket på slutet och kommer med hårt jobb att etablera sig i seniorspel i vinter.

19. Kaitlyn Tougas (A)

Hamnade lite i skymundan av Cava, Morin och Kohanchuk när hon värvades förra säsongen, men stod för en bra säsong i andrakedjan med 29 poäng på 33 seriematcher. Har dessutom anförtrotts med att vara assisterande kapten till säsongen.

Född: 5 november 1994, Thunder Bay (Kanada)

Moderklubb: Thunder Bay Queens

Tidigare säsonger i Modo: 1

Tränarens kommentar: Påhittig ytter som både kan spela fram och göra mål. En spelare med bra fart och kreativa lösningar.

23. Olivia Carlsson (C)

Nye förstekaptenen gör sin åttonde raka säsong i Modo, klev verkligen fram i slutspelet där hon skickade ut Leksand och hjälpte till att ta matchserien mot Linköping till en avgörande match. Gjort fyra VM och ett OS för Sverige och var med och vann SM-guld med Modo 2011/12.

Född: 2 mars 1995, Karlstad

Moderklubb: Forshaga IF

Tidigare säsonger i Modo: 7

Tränarens kommentar: Arbetsmyran som utvecklas mer och mer till en målskytt. Leder laget med sina hundraprocentiga insatser. Har höga krav på sig själv.

24. Michela Cava

Vital för Modos offensiv. Poängbäst i laget och fyra i seriens poängliga med 25 mål och 30 assist under sin första säsong i klubben. Höjde sig inte riktigt i slutspelet, där det bara blev ett mål på fem matcher för Cava. Gjorde en säsong i CWHL (Kanadas bästa liga) innan flytten till Ö-vik och fick spela All star-matchen där.

Född: 26 mars 1994, Thunder Bay (Kanada)

Moderklubb: Thunder Bay Queens

Tidigare säsonger i Modo: 1

Tränarens kommentar: Explosiv center som hittar fantastiska lösningar. Stark tekare och spelfördelare.

26. Marion Allemoz - NY!

Landslagskapten för sitt Frankrike de senaste åtta åren. Tillbringade två säsonger i Kanadas bästa lag, Montréal Canadiennes och vann där (CWHL:s motsvarighet till NHL:s Stanley Cup) Clarkson Cup 2017. Modos enda nuvarande spelare som inte är född på 90-talet eller senare.

Född: 4 juli 1989, Chambéry (Frankrike)

Moderklubb: Montreal Carabins

Tidigare säsonger i Modo: 0

Tränarens kommentar: Skridskostark forward som kommer spela ytter men kan även spela center. Stark på puck, bra skott och väldigt erfaren.

27. Laura Lerchová - NY!

Poänggörande och fysisk forward. Femma i poängligan och tvåa i utvisningsligan i hemlandet under förra säsongen. Har spelat två J18-VM för Tjeckien.

Född: 13 juni 2000, (Tjeckien)

Moderklubb: HK Trinec

Tidigare säsonger i Modo: 0

Tränarens kommentar: Lovande spelare som jobbar hårt. Har bra fart, bra teknik och finess. Kommer med rätt insats att bli ett utropstecken i ligan.

29. Ellen Lövgren

Västerbottningen som gjort tre Stålbucklanturneringar för sitt landskap. Gjorde sin första hela a-lagssäsong i Modo förra säsongen och gjorde då sitt första och hittills enda mål i SDHL.

Född: 13 april 1999, Kåge

Moderklubb: Kågedalens AIF

Tidigare säsonger i Modo: 2

Tränarens kommentar: Ung och lovande spelare som tagit steg för varje år som går. Har potential att etablera sig i ligan på riktigt och har en bra mix av hårt arbete och målskyttet i sig.

Utöver den ordinarie truppen finns det även två utbildningsplatser för Modo som kommer fyllas av spelare från juniorlaget. Under försäsongen har följande juniorlagsspelare testats: Lisa Berg, Josefin Pettersson, Ebba Tärnfjord, Annelie Zander, Maja Grundström och Agata Sarnovska.

Nyförvärv: Klara Peslarová, mv, (SK Karvina), Tindra Holm, mv, (Skellefteå AIK), Lauren Wildfang, b, (Colgate University), Marion Allemoz, fw, (Montréal Canadiennes), Brooke Boquist, fw, (Providence College), Laura Lerchová, fw, (SK Karvina), Breanne Wilson-Bennett, fw, (Colgate University)

Spelarförluster: Sarah Berglind, mv, (paus från hockeyn), Emma Söderberg, mv, (University of Minnesota-Duluth), Sidney Morin, b, (Linköping HC), Johanna Olofsson, b, (slutat), Annie Svedin, b, (slutat), Malin Axelsson, fw, (Brynäs IF), Mariam El-Mahmadi, fw, (Djurgårdens IF), Erika Grahm, fw, (Brynäs IF), Jenelle Kohanchuk, fw, (klubb ej klar), Celine Tedenby, fw, (Univsersity of Maine), Felizia Wikner-Zienkiewicz, fw, (HV71), Alice Östensson, fw, (Djurgårdens IF)