Sex av tio mål i power play när Modo besegrade Djurgården på bortais: "Två stjärnor som lyste starkt"

Djurgården inledde matchen bäst och trots att Breanne Wilson-Benett gav Modo ledningen tidigt i matchen lyckades Djurgården vinna den första perioden genom två eleganta powerplaymål av Josefine Holmgren och Andrea Dalen. Djurgården var det bättre laget i den första perioden och ledningen var välförtjänt.

Om Djurgården var bättre i den första var Modo det i den andra. Modo vänder matchen till sin fördel genom främst Brooke Boquist och Kaitlyn Tougas. Deras beslutsamhet visade vägen för Modo. Kvällens mål gjordes dock av Djurgårdens Hanna Olsson som från nära håll distinkt kvitterade till 3-3 efter en genialisk framspelning av Andrea Dalen. Om hockeygodis är gott är effektivitet bättre och den stod Modo för.

► Läs också: Brooke Boquist visade vägen för Modo: "Vi har mycket att förbättra"

Djurgården kom ut till den tredje perioden och var nära att kvittera när man fick ett powerplay, men istället kunde Michaela Cava avgöra matchen till Modos fördel. Bägge lagen gjorde ytterligare var sitt mål, men efter Cavas mål var det avgjort.

Varje gång det blev utvisning i matchen spelades det gamla ledmotivet till Baretta i högtalarsystemet. Textraden “Don´t do the crime if you can´t do the time” har sällan passat bättre än den här gången. Sex av tio mål gjordes i powerplay. Även den matchen vann Modo.

Matchens tre bästa spelare:

1. Andrea Dalen, Djurgården. Ledarskapet, målen, assisten och inställningen. Ledde Djurgården, men inte till seger. Det berodde inte på Andrea Dalens arbetsinsats.

2. Brooke Boquist, Modo Två mål, jobbig att möta, avgjorde när matchen stod och vägde. Det berodde på Brooke Boquist arbetsinsats.

3. Hanna Olsson, Djurgården. Få spelare gör så mycket, så ofta, för sitt lag. Så även i den här matchen.

Matchens miss:

Modos passningsspel under den första halvan av matchen var inte något att skriva hem om. Gör därför inte det.

Matchens hetaste händelse:

Andrea Dalens framspelning mellan benen från en position bakom mål och Hanna Olssons stenhårda avslut när Djurgården kvitterade till 3-3 var hockeygodis, en fröjd för ögat, en lisa för själen. Det var idrott när det är som bäst. Man blir glad helt enkelt.

SDHL: Djurgårdens IF–Modo Hockey 4–6 (2–1, 1–3, 1–2)

Första perioden: 0-1 (04.30) Breanne Wilson-Bennett (Lauren Wildfang) PP, 1-1 (11.49) Josefine Holmgren (Josefine Jakobsen, Hanna Olsson) PP, 2-1 (17.50) Andrea Dalen (Sofie Lundin, Josefin Bouveng) PP.

Andra perioden: 2-2 (27.38) Marion Allemoz (Michela Cava) PP, 2-3 (28.44) Brooke Boquist (Kaitlyn Tougas), 3-3 (34.01) Hanna Olsson (Andrea Dalen), 3-4 (39.29) Brooke Boquist (Kaitlyn Tougas).

Tredje perioden: 3-5 (49.09) Michaela Cava (Lauren Wildfang, Olivia Carlsson) PP, 3-6 (52.13) Marion Allemoz (Brooke Boquist, Mina Waxin) PP, 4-6 (54.14) Andrea Dalen (Hanna Olsson, Josefine Jakobsen).

Skott: 38-26 (14-11, 15-8, 9-7).

Erik Sandberg