Sandberg rankar SDHL:s Silly Season så här långt – de har värvat bäst: "Har något på gång"

Här nedan följer Erik Sandbergs ranking av SDHL-lagens Silly Season-arbete så här långt. Notera att rankingen gäller hur man förstärkt och förändrat truppen sedan fjolåret och inte är någon ranking av hur bra lagen är just nu.

1. Leksand

Nyförvärv: Anna Borgqvist, f, Brynäs, Tawnya Guindon, f, Göteborg, Danielle Stone, f, Brynäs, Samantha Hanson, b, Djurgården.

Förluster: Denise Reuterström, mv, slutar.

Tränare: Ulf Hedberg (ny).

I fjol: Sexa i SDHL, 45 poäng. Förlust i kvartsfinal mot Modo, 0–2 i matcher.

Kommentar: Leksands IF är den klubb som utifrån sitt läge i utvecklingskurvan värvat bäst av alla. Anna Borgqvist från Brynäs och Tawnya Guindon från Göteborg är bägge två klasspelare som passar bra in i Leksands spelidé. Cupmålvakten Julia Åberg blir förstahandsvalet i målet och till en redan skicklig backbesättning har Leksand plockat in två spelare från Djurgården, Samantha Hanson och Gracen Hirschy. Särskilt den sistnämnda har något i sitt spel som alldeles säkert kommer att uppskattas i Leksand.

Leksand har lyckats behålla alla spelare man ville behålla med Maja Nyhlen-Persson i spetsen och dessutom tillfört något nytt till laget. Enda frågetecknet jag har hos nyförvärven är Danielle Stone som inte lyckades särskilt bra i Brynäs. Kanske är Leksand bättre för henne? Eller kanske inte?

Leksand är i likhet med HV71 i behov av en målskytt. Laget har många kvaliteter men saknar en spelare som skapar förväntan hos dom egna och fruktan hos motståndarna.

Sammanfattning: Det lag som värvat klokast av alla. Man har stärkt truppen på de flesta positionerna. Vinner inte guld i år men man har något på gång.

2. Luleå/MSSK

Nyförvärv: Sara Grahn, mv, Brynäs, Ebba Berglund, b, Linköping.

Förluster: Emma Eriksson, b, AIK, Anna Amholt, b, AIK, Anja Stiefel, f, slutar, Meaghan Mikkelson, b, tar en paus från hockeyn, Felicia Linder, b, klubb ej klar.

Tränare: Fredrik Glader.

I fjol: Etta i SDHL, 95 poäng. Svenska mästare efter 2-1 i matcher i finalen mot Linköping.

Kommentar: Svenska mästarna gick ut stenhårt under silly season med att värva in Brynäs världsmålvakt Sara Grahn. Luleås tvivlare har under flera säsonger sagt att Luleå/MSSK har ett fantastiskt lag men om det har funnits någon liten svaghet har det varit på målvaktssidan. Den svagheten är nu borta.

Under slutet av säsongen spelade Jennifer Wakefield och Meaghan Mikkelson med Luleå/MSSK. Lite i onödan skulle jag vilja säga. Laget behövde dom inte för att ändå kunna vinna SM-guld, men visst; dom kom, spelade och dom vann. Det går aldrig att förneka. Dom ska ersättas (om nu inte Wakefield, som inte lämnat något besked om framtiden, skulle stanna). Huvudbryn för Fredrik Glader är dock inte dessa spelare utan den handlar om Michelle Karvinen.

Luleå/MSSK har Sveriges bästa och kanske mest sevärda lag. Ett rutinerat lag med hur mycket talang som helst som kommer underifrån. Men Karvinen har inte ännu skrivit på ett kontrakt med Luleå/MSSK och hon går inte att ersätta. När vi vet vad Karvinen bestämt sig för får vi också veta om Fredrik Glader får sommarledigt eller inte.

Luleå behöver egentligen ingenting, men försvinner Karvinen kommer man att ge sig in i en jakt på en spetsspelare. Det gör dom rätt i.

Sammanfattning: Sara Grahn. Det räcker.

3. AIK

Nyförvärv: Anna Amholt, mv, Luleå, Erica Udén Johansson, f, Brynäs, Emma Eriksson, b, Luleå.

Förluster: Sara Hjalmarsson, f, Providence College (USA), Minatsu Murase, mv, tar en paus från hockeyn.

Tränare: Jared Cipparone (ny).

I fjol: Sjua i SDHL, 34 poäng. Förlust i kvartsfinalen mot Linköping med 1-2 i matcher.

Kommentar: AIK har lyckats ersätta Murase med Sveriges nästa stormålvakt, Anna Amholt från Luleå, vilket imponerar. Sara Hjalmarsson lämnar AIK för collegespel och även om Erica Udén Johansson från Brynäs inte är samma typ av spelare så kommer hennes erfarenhet och spelstil att passa väl in i AIK. Håll gärna ett öga på Emma Eriksson också. En ung back från Luleå som mycket väl kan lyfta ordentligt i en ny omgivning.

Ny tränare i AIK har Jared Cipparone blivit. Den i mina ögon mest intressanta värvningen AIK gjort hittills. Att Sabina Küller förlänger tackar mer än AIK för. En attraktion i ligan.

AIK behöver stärka truppen ytterligare och - tro mig - det kommer man att göra.

AIK behöver målskyttar. Kan man bygga vidare på det spel man hade förra säsongen är det målskyttar som behövs.

Sammanfattning: Får behålla alla man ville behålla utom målvakten Murase, men ersatt henne med Anna Amholt som är en av dom riktigt stora talangerna i svensk hockey. En smart värvning i Erica Udén Johansson. Att dessutom Jared Cipparone är ny tränare för laget gör AIK till ett lag att följa.

4. Linköping

Nyförvärv: Malou Berggren, b, Skellefteå, Linnea Johansson, f, HV71, Eveliina Suonpää, mv, Lukko (Finland).

Förluster: Ebba Berglund, b, Luleå, Denise Altmann, f, slutar, Nadia Mattivi, b, Bozen Eagles (Italien).

Tränare: Madeleine Östling.

I fjol: Tvåa i SDHL, 87 poäng. Förlust i finalen mot Luleå med 1-2 i matcher.

Kommentar: Linköping har ambitioner. Guldet är målet. Inget annat. I år pressade man Luleå till en tredje avgörande SM-final som visserligen Luleå vann ganska enkelt, men en förlust som sved då har blivit motivation inför nästa säsong.

Att Denise Altmann slutar som spelare är naturligtvis ett stort avbräck för laget. Nu finns hon kvar som ledare i klubben men det kommer att märkas på isen.

LHC har luckor att fylla. Florence Schelling i målet är inte ersatt och Courtney Birchard var mycket bra i slutspelet. Ingen av dessa spelare har meddelat var de ska spela nästa säsong.

Men sportchefen Kim Martin Hasson och tränaren Madeleine Östling vet vad dom gör och är säkert mycket lugna. Linköping kommer att finna spelare som inte bara ser till att LHC är lika bra som under den förra säsongen. Man kommer dessutom att bli bättre. Vilket är ett måste om man vill vinna det där efterlängtade guldet.

Sammanfattning: Linköping: LHC har hittills fokuserat på att behålla viktiga spelare i truppen. Det har varit klokt. Linköpings ryggrad finns beredda.

5. HV71

Nyförvärv: Felizia Wikner Zienkiewicz, f, Modo, Alexis Joyce, b, Bemidji State University (USA), Claudia Kepler, f, University of Wisconsin (USA), Jessica Healey, b, University of Minnesota-Duluth (USA).

Förluster: Linnea Johansson, f, Linköping, Sandra Hedberg, f, Linköping.

Tränare: Lucas Frey (ny).

I fjol: Femma i SDHL, 50 poäng. Förlust i kvarsfinalen mot Djurgården, 0-2 i matcher.

Kommentar: HV71 spelade final för ett drygt år sedan och har sedan dess sett till att stärka truppen successivt. Redan nu finns det anledning att se på HV71 med viss respekt. Ett hoppspelat lag där rutin och ungdomlig entusiasm blandats väl. Rika Välilä gör - återigen - kanske sin sista säsong som i så fall avslutas med ett VM på hemmaplan och om Jenni Asserholt kommer tillbaka har klubben ledare som inger förtroende i alla lagdelar.

Den stora förlusten är den att tränaren Ulf Johansson lämnat klubben efter fem säsongen. Återstår att se om klubben hittar rätt man i Lucas Frey, en 28-årig amerikan som varit assisterande tränare bakom Johansson.

Jönköpingslaget är inte färdigvärvat och jag är säker på att det blir respektingivande spelare som tar dom sista platserna i truppen.

HV skulle behöva en målskytt av hög klass. Ett anfallsvapen i alla spelformer, ett säkert kort i powerplay.

Sammanfattning: HV71 valde ny väg inför den förra säsongen. Har många unga spelare i laget, men ännu fler som kommer underifrån. Rejäl stomme finns. Om Frey är rätt man i tränarbåset och klubben hittar en skicklig målskytt går det inte att utesluta att HV71 återigen är med i matchen på allvar.

6. Brynäs

Nyförvärv: Sonja van der Bliek, mv, Toronto Furies (Kanada), Andrine Furulund, f, Göteborg, Cassandra Vilgrain, f, University of British Columbia (Kanada), Erika Grahm, f, Modo.

Förluster: Sara Grahn, mv, Luleå, Anna Borgqvist, f, Leksand, Erica Udén Johansson, f, AIK, Danielle Stone, f, Leksand, Helen Puputti, f, KTJ (Finland), Wilma Ekström, b, slutar, Angelica Östlund, f, slutar.

Tränare: Ännu inte klart.

I fjol: Åtta i SDHL, 34 poäng. Förlust i kvartsfinal mot Luleå med 0-2 i matcher.

Kommentar: Brynäs skulle nog vilja glömma föregående säsong och det till en början verkade det som om man också ville glömma den här försäsongen. Klubben satte samman en haverikommission som nu tycks ha hittat den svarta lådan. Visst har klubben mycket kvar att göra, men värvningen av Modos Erika Grahm är ett steg i rätt riktning. Efter att många profilspelare lämnat klubben - Sara Grahn till Luleå, Anna Borgqvist till Leksand, Erica Udén-Johansson till AIK, Angelica Östlund slutar vilket också WIlma Ekström gör - var Grahm-värvningen avgörande. Särskilt som klubben står utan tränare och sportchef då Åke Liljebjörn fått lämna.

Brynäs har också investerat i ytterligare några riktigt intressanta spelare. Den kanadensiska duon Sonja van der Bliek och Cassandra Villgrain ska enligt uppgift hålla god SDHL-kvalitet. Dessutom har Brynäs knutit till sig norska Andrinne Furulund. En spelare vars prestation i Göteborg hamnade lite i bakgrunden av Genevieve Bannons framfart. Furulund kan få ett riktigt genombrott den här säsongen.

Sammanfattning: Brynäs haverikommision tittade framåt. Det gjorde dom rätt i. Fjolårets säsong gjorde ingen glad och konsekvenserna har lett fram till att tre landslagsspelare och en tränare lämnat ett lag med problem. Nyförvärven med Erika Grahm i spetsen är en bra början på nybygget. Även om mycket återstår, men tillsammans med dom spelare som redan finns i laget - exempelvis Hanna Rylander - kommer den kommande säsongen att präglas av revansch. Brynäs haverikommision hittade den svarta lådan och tycks i den ha hittat en del av fjolårets problem.

7. Modo

Nyförvärv: Klara Peslarova, mv, SK Karvina (Tjeckien), Laura Lerchova, f, SK Karvina (Tjeckien).

Förluster: Celine Tedenby, f, University of Maine (USA), Sidney Morin, b, klubb ej klar, Jenelle Kohanchuk, b, klubb ej klar, Emma Söderberg, mv, Univ. of Minnesota-Duluth (USA), Mariam El-Mahmadi, f, Djurgården, Alice Östensson, f, Djurgården, Felizia Wikner Zienkiewicz, f, HV71, Annie Svedin, b, slutar, Sarah Berglund, mv, tar en paus från hockeyn, Erika Grahm, f, Brynäs.

Tränare: Björn Edlund.

I fjol: Trea i SDHL, 85 poäng, förlust i semifinal mot Linköping, 1-2 i matcher.

Kommentar: Modo var fjolårssäsongens överraskningslag i SDHL. Laget träffade mer än rätt i värvningarna av Michela Cava, Kaitlyn Tougas, Jenelle Kohanchuk och inte minst OS-guldmedaljören Sidney Morin. Tougas och Cava är kvar men visst behöver resten ersättas. Att rutinerade backen Annie Svedin slutar kommer också att märkas. Förmodligen mer än vad Modo vill erkänna. Svedin var en ryggradsspelare för alla lag hon spelade i. Och självklart är förlusten av lagkaptenen Erika Grahm blytung.

Man har plockat in två tjeckiska spelare. Målvakten Klara Peslarová och Laura Lerchová. Oskrivna kort på den här nivån med Björn Edlund brukar veta vad han gör.

Unga backarna Mina Waxin och Paula Bergström är inga nyförvärv, men fortsätter dom utvecklas kommer hockeypubliken att minnas deras stora genombrott som kan komma kommande säsong.

Det ryktas om riktigt tunga värvningar i Modo, men inget är bekräftat. Vi får väl se. Än så länge finns tyngden definitivt på förlustsidan och Modo har en hel del jobb kvar att göra innan truppen är helt klar.

Modo lärde sig mycket förra säsongen. Den förlorade ödmjukheten inför den avgörande semifinalen mot LHC var kanske den viktigaste. Jag gissar dock att man vill erbjuda Övik och SDHL något extra. Kanske är man med i jakten på Michelle Karvinen eller någon annan toppspelare?

Sammanfattning: Modo har luckor att fylla, men har ändå hittat några tjeckiska spelare som ser intressanta ut. Modo kommer säkert att lyckas med uppgiften att fylla luckorna även om det blir mycket svårt att fullt ut ersätta spelare som exempelvis Morin och Grahm.

8. Djurgården

Nyförvärv: Alice Östensson, f, Modo, Mariam El-Mahmadi, f, Modo.

Förluster: Jessica Adolfsson, b, Penn State University (USA), Samantha Hanson, b, Leksand, Tori Hickel, b, klubb ej klar, Molly Engstrom, b, klubb ej klar, Carrie Atkinson, b, klubb ej klar, Sofia Gidsäter Niklasson, f, klubb ej klar, Lisa Mattsson, f, klubb ej klar, Elin Johansson, f, klubb ej klar.

Tränare: Ännu inte klart.

I fjol: Fyra i SDHL, 72 poäng. Förlust i semifinalen mot Luleå, 0-2 i matcher.

Kommentar: Djurgårdens lite stökiga säsong som var fylld med skador rätade upp sig på slutet. Nu står man inför nya utmaningar. Tränaren Roger Öhman har vänt åter till Skåne och klubben behöver säkerställa ett nytt namn så snart som möjligt. På spelarfronten har klubben tappat många backar. Molly Engstrom, Jessica Adolfsson, Tori Hickel, Djurgården har flera bra backar kvar i truppen, men visst behöver man tillföra spetskompetens.

På forwardssidan blir det viktigt att Andrea Dalen fortsätter. Även här kommer nyförväven att vara kända. Djurgården kommer att försöka knyta till sig absoluta toppnamn. Var därför beredda. Vi kommer att bli förvånade över vilka.

Lovisa Berndtsson och Agnes Åker i målet är ett stabilt målvaktspar. Det måste kännas tryggt för Djurgården.

Djurgården behöver färre skador. Dessutom behöver man ha modet att låta fler spelare få plats på isen. Under fjolårssäsongen gick man alltför hårt på några förutbestämda spelare. Inte bra för laget och lätt för motståndare.

Sammanfattning: Trots en avgörande semifinal mot Luleå måste Djurgården hitta många nya spelare av klass till den här säsongen. Backsidan behöver stärkas med några spelande backar och på forwardssidan måste det också in spetskompetens. Något som ännu inte gjorts. Tränarvalet blir också viktigt efter den gångna säsongen.

9. SDE

Nyförvärv: Inga klara.

Förluster: Inga klara, men trots att man fått fart på kontraktsskrivandet en aning de senaste veckorna är endast nio spelare officiellt klara för en fortsättning i klubben.

Tränare: Ännu inte klart.

I fjol: Nia i SDHL, 22 poäng. Räddade kontraktet efter seger med 2-0 i matcher mot Skellefteå i play off.

Kommentar: SDE gjorde sin bästa säsong på många säsonger. Man närmades sig lagen ovanför i tabellen och det rejält. Tyvärr för SDE har det inte betytt att man kunnat göra klart med nästa säsongs trupp tidigt på försäsongen. I likhet med Göteborg har man endast ett fåtal spelare klara för spel i SDHL nästa säsong.

Nyckelspelaren och målvakten Sofia Reideborn är kvar. Hon gjorde en fantastisk säsong förra året, men hon behöver lagkamrater. Många lagkamrater.

Som huvudstadens trejdelag i SDHL har man det inte helt enkelt att nå fram i värvningsbranschen, men med tanke på att lagen underifrån blir allt bättre gör nog SDE bäst i att se om sitt hus rejält den här säsongen.

Sammanfattning: SDE är svåra att bedöma då mycket av laget saknas. Man kan konstatera att det varit knapert med nyförvärv. SDE behöver det mesta utom målvakt. En kritisk säsong för klubben. Laget bör prioritera ett solitt försvarsspel och några vindsnabba kontringsspelare.

10. Göteborg

Nyförvärv: Inga klara.

Förluster: Tawnya Guindon, f, Leksand, Andrine Furulund, f, Brynäs, Ronja Eriksson, b, Björklöven, Victoria Olofsson, b, Björklöven.

Tränare: Jimmy Johansson.

I fjol: Tia i SDHL, 16 poäng. Räddade kontraktet efter seger med 2-0 i matcher mot Färjestad i play off.

Kommentar: Den förra säsongens överraskningslag Göteborg HC kvalade visserligen, men man visade i slutet av säsongen att man var ett mycket bra hockeylag. Det har också andra lag i SDHL uppmärksammat. Man har förlorat många av dom spelare hockeypubliken lärde sig att uppskatta och har därför en hel del att göra på värvninigsfronten

Kan man behålla Genevievé Bannon? Hon var en av ligans absoluta toppspelare och det är få andra klubbar som inte ryckt i henne. Blir hon kvar kommer det att ge en stadga i laget, blir hon det inte har Jimmy Johansson och dom andra i Göteborg en hel del att göra.

Med erfarenhet av förra säsongen kan man konstatera att deras nordamerikanska kontakter har känsla för vad som fungerar i Göteborg och SDHL. Göteborg behöver fler spelare av Bannons, Furulunds och Guindons kaliber för att ta nästa steg i sin utveckling. En intressant sommar väntar för GHC.

Göteborg framgångssaga kräver nu stabilitet. Då truppen idag är liten är uppmaningen att införskaffa spelare som kan bygga en ryggrad i laget. Ja. Plus en och annan målskytt vill säga.

Sammanfattning: Andra säsongen är svår. Träffade rätt i flera utländska värvningar och förhoppningsvis gör man det igen. Det återstår mycket för SDE och ännu mer för Göteborg.

