Sandberg: Nu väntar 24 timmar med två-skärms-hockey

Helgen både inleds och avslutas med Brynäs - Linköping. Ett dubbelmöte mellan två lag som av väldigt olika anledningar haft en lite sämre inledning på säsongen än vad många förväntat sig. Brynäs har och har haft mängder av skador på bärande spelare och faktiskt inte haft fler än tolv ombytta spelare i ett flertal matcher. Nu kommer några tillbaka och laget kommer att spela med tre kedjor och fem backar idag. En avgörande skillnad för Brynäs då man haft det tufft i slutet av perioderna då tröttheten satt in. Linköping å sin sida har inte riktigt hittat spelet och därför överraskande förlorat mot lag som man nog borde ha slagit. Två viktiga matcher för två lag som söker svar på samma fråga; hur bra är vi? Egentligen?

I Luleå ska det också spelas ett dubbelmöte. Nyblivna Champions Cup mästarna Luleå/MSSK tar emot höstens överraskningslag Leksand. Har Luleå bara blivit bättre av turen till Amerika eller är det ett bra tillfälle att slå Luleå? Jag håller det helt öppet. Leksand är just nu så bra att man kan slå alla lag och med alla lag avses också Luleå. Å andra sidan måste man göra fler mål än vad Luleå hittills släppt in under hela seriespelet. Varför? Därför att Luleå kommer att göra minst två mål.

Göteborg som sakta blir allt bättre möter under helgen Modo och SDE. Mot Modo har man inga poäng att hämta, men söndagens match mot SDE kan bli något alldeles extra. Senast lagen möttes var GHC mycket nära att ta poäng och varför skulle det inte kunna hända igen? Anna Borgfeldt leder klokt ett lag med stort hjärta och små resurser, men man spelar varje match som om det vore deras sista. Varning för GHC på söndag.

Modo åker som sagt söderut och på vägen från Göteborg gör man ett matchstopp i Jönköping. Modo som leder serien har en rakhet och ett passningsspel som i sina glimrande stunder matchar det bästa vi har i landet möter ett HV71 på uppdrag. HV71 flyger lite under radarn just nu. Laget spelar effektivt och har ett vägvinnande sätt att lösa varje match på som väckt mitt intresse. Modo är favorit i matchen, men kolla in HV71. Det kan ni göra redan på lördagen när SDE kommer på besök. Något annat än hemmaseger är inte att vänta, men det är en bra match att studera hur HV spelar spelet. Jag råder er att göra det då ni kommer att få se mycket av laget under säsongen som väntar.

Ni märker det, eller hur? Lagen är taggade, jag är taggad. Det är bara att hoppas att dom sedvanliga förväntningarna infrias.

Enda nackdelen med den här SDHL-helgen är att flera av dom mest intressanta matcherna går parallellt. Därför väntar nu 24 timmar med två-skärms-hockey.

Erik Sandberg