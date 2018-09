Kärleken till ishockeyn tog över – därför gjorde Modoveteranen comeback: "Kan bli hur bra som helst"

I början av maj kom beskedet. Efter över ett decennium i Modo Hockey hade backstjärnan Johanna Olofsson gjort sitt som spelare i klubben. Hon ville fokusera fullt ut på sin civila karriär, som innefattade både jobb på Modo Sports Academy och plugg på fysioterapeutprogrammet i Umeå.

Men...

– Det här är ju så himla roligt, säger Olofsson när vi står i Fjällräven Centers katakomber i september, fyra månader efter att karriären tog slut – eller snarare gjorde ett uppehåll.

Längtan efter att få spela ishockey igen blev för stor för 27-åringen från Storuman och genom att optimera livspusslet har OS-backen nu kunnat göra comeback. I förra veckan släppte Modo nyheten och i söndags, hemma mot SDE, var Olofsson åter på isen i SDHL.

Jag är i det skede i livet där jag vill prioritera jobbet och skolan.

Då hade hon hunnit träna med laget i några veckor redan.

– Jag har ändå kört tre, fyra gånger i veckan på slutet och under sommaren har jag också tränat. Men det är annorlunda att spela matcher. Man kanske tror att man har lite mer i sig än man egentligen har just nu men jag försöker bara spela enkelt och bidra med det jag kan. Skridskoåkningen sitter där men andra grejer blir nog bättre efterhand, säger Olofsson.

Genom sitt jobb på Modo Sports Academy hade hon fortsatt nära kontakt med laget under tiden då hon var "pensionerad".

– Jag umgås med många tjejer i laget också så jag har hängt med lite grann. Det verkar vara ett härligt gäng, säger Olofsson, som ändå understryker att det civila är viktigaste i hennes läge.

– Jobbet och skolan går först. Men när jag är med så är det hundra procent hockey som gäller.

Kommer du att missa träningar och matcher?

– Jag och Björn (Edlund, tränare/sportchef) för en dialog om det. Det ska vara till en viss gräns, det får inte bli för mycket för mig. Jag är i det skede i livet där jag vill prioritera jobbet och skolan. Fram till jul vill jag få klart skolan. Efter det är jag klar med den biten och då blir det lugnare. Just nu går det bra, det är lite långa dagar men än så länge känns det bra.

Vad säger du om den här upplagan av Modo?

– Jag blev svinimponerad när de spelade mot Djurgården i Bjästa, då tycker jag att de spelade riktigt bra. Man ser ibland att det är missar i kommunikationen men det är mycket nytt och många nya unga spelare. Det här kan bli hur bra som helst.

Vad innebär det?

– Vi vill vara med och slåss. Ge oss bara lite tid så kommer det här att bli ännu bättre, säger Johanna Olofsson.

På tal om Djurgården, som Modo alltså slog med 4–2 på "hemmaplan" i Bjästa, möter Modo just DIF på bortaplan under fredagskvällen i den första av tre matcher detta veckoslut. På lördag och söndag tar sig laget an semifinalmotståndaren från i våras, Linköping, i Saab Arena.