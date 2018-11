Wayne Gretzky hyllar Elias Pettersson – jämför honom med sig själv: "Har många likheter med mig"

Elias Pettersson stod för tio poäng på sina tio först matcher och blev yngst någonsin att stå för den bedriften.

Under inledningen av sin NHL-karriär har han hyllats från alla håll och kanter i hockeyvärlden för sina insatser.

När han skickade upp ett slagskott i krysset mot Detroit jämfördes målet med ett klassiskt mål från Wayne Gretzky.

Och nu har Gretzky ställt in sig i hyllningskören.

– Att se den här unga killen komma in och ge publiken en show varje kväll är inget annat än positivt för vår sport. Jag har haft chansen att se honom spela ett par gånger och han är så rolig att titta på och spelar med så mycket passion, säger han till Sportsnet 650 och fortsätter:

– Han är så smart och vet hela tiden var han ska vara på isen. Han är redan så pass utvecklad, och folket i Vancouver måste vara spända för de har en stark grupp av unga killar och bra saker kommer att komma till den staden.

Att Pettersson jämförts med Gretzky, som kallas "The Great One" och har sitt tröjnummer pensionerat i hela ligan för sina insatser under 20 år i NHL, tycker inte att det är konstigt att PEttersson jämförts med honom.

Han ser nämligen en hel del likheter mellan de två.

– Jämförelser är det som sport handlar om. Från mitt eget perspektiv så kan jag se att han har många likheter med mig. Hans spelsinne och möjlighet att se spelet är lika bra som vilken spelare som helst där ute just nu, säger Gretzky.