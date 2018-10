Inledde säsongen i NHL – nu har tidigare Mododuon skickats ned till farmarligan

Mario Kempe skrev på ett ettårskontrakt med Arizona Coyotes inför förra säsongen och fick göra 18 matcher i NHL, med 4 poäng på kontot, under förra säsongen medan det blev 47 matcher i AHL och 37 poäng. I maj i år förlängde han sedan kontraktet med ytterligare ett år.

Under hösten har det blivit fyra matcher i NHL för Kempe, men efter att han placerats på waivers under onsdagen blev han under torsdagen nedskickad till farmarlaget Tucson Roadrunners i AHL meddelade Arizona.

Under förra säsongen gjorde Anton Forsberg 35 matcher i NHL för Chicago Blackhawks då han agerade reservmålvakt bakom Corey Crawford.

Till den här säsongen valde Blackhawks att plocka in rutinerade Cam Ward som andremålvakt vilket ledde till att Forsberg ramlade ned i hackordningen. Och nu står det klart att han kommer få inrikta sig på spel i farmarligan AHL efter att han skickats ned tidigare i veckan utan att ha fått göra någon NHL-match den här säsongen.