Sundlöv om läget på marknaden och om ex-Modoiten som är ledig: "Finns absolut intresse"

Den ex-Modoit som finns på marknaden är Tobias Viklund, svensk mästare med Modo 2007 och efter flera år i SHL och KHL valde han den här säsongen att spela för Köln i tyska ligan, men det kontraktet bröts för någon vecka sedan.

– Jag har pratat med Tobias och hans agent innan Tobias åkte till Tyskland i somras och beskedet jag fått är att han kommer inte att spela i Sverige den här säsongen.

Finns det intresse för honom sett i ett längre perspektiv?

– Det finns absolut intresse från vår sida, men i år blir det inget som jag förstått det.

En annan ex-Modoit med kopplingar till Örnsköldsvik är nuvarande Södertälje-backen Marcus Bohman. Han ska ha köpt hus i Ö-vikstrakten.

– Jag har inte pratat med honom, men vi vet att han tittat på hus här och ska väl på sikt flytta hem. Men han har kontrakt med SSK.

Men om det skulle bli aktuellt med en flytt, är det en spelare ni i så fall skulle titta på?

– Vi tittar på många spelare. Men är det en spelare i den åldern som vill flytta till Ö-vik så är det klart att vi tittar, men vi vet ju själva inte var vi är i ett sånt läge när den dagen kommer.

Hur jobbar du ju under uppehållet, sitter du och tittar på eventuella nyförvärv, eller sitter du och tittar på nya klubbar för en eller flera spelare i den befintliga Modo-truppen som kanske inte har så mycket istid?

– Nej, vi letar inte aktivt då det gäller de spelare vi redan har här. I så fall får de själva komma och säga att de inte är nöjda med sin situation, men det har ingen gjort.

Inte ens deras agenter har pratat med dig?

– Nej.

Så du sitter rätt still i båten just nu?

– Vi har tagit in en målvakt (Linus Lundin), vilket var ett behov och då har vi målvakter att det förhoppningsvis räcker över hela säsongen.

– Sedan har vi tagit in Ludvig Elvenes så det finns ingenting som det är bråttom att ta in just nu.

Så just nu blir det inga förändringar alls i truppen?

– Under det här uppehållet, nej.

Jag vet att du letar efter en centertyp, gör du det fortfarande?

– Vi tittar, men det är inget som finns i närtid som är intressant.

Hur ser marknaden ut nu?

– Det är bara att titta på de 14 lag som är högre upp än vad vi är så ser du vad de värvar. Det är ju inte så att det vimlar av spelare på marknaden, säger Micke Sundlöv.