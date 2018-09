Spelarna som ångade fram – vi rankar Modos sex största bulldozers genom tiderna: "Gav alltid allt"

6. Mika Lehtinen

Vi kan omedelbart föra till protokollet att det är Pelle som har skarvat in Lehtinen på listan – Jon var inne på Anton Hedman men fick vika av när Pelle propagerade för en av sina favoritspelare. Finländaren var ingen fysisk jätte på något sätt men en ständig plåga för motståndarna, i synnerhet de som vågade sig in framför mål. Ett och annat ryggslut fick ta stryk under hans två säsonger i Modo...

5. Andreas Pihl

Också en Pelle-favorit, ska understrykas. Till skillnad från sexan på den här listan var Pihl verkligen en bjässe på isen som med sina två meter, lite styvt med skridskoskenorna inräknade, tog stor plats och var en vägg att möta för motståndarna. Med sin räckvidd kunde han suga in både en och två motståndare.

4. Dan Hinote

En av spelarna som på snabbast tid blivit publikfavoriter i Mododressen. Kom till klubben under lockoutsäsongen 2003/04 och gav alltid allt i alla lägen. Tacklades, slogs (vem minns inte matchen med Chara?) och gjorde allt för att komma under skinnet på motståndarna. Följande ordväxling sägs ha ägt rum inför Hinotes första match i Luleå: "Who are we playing tonight?". "Luleå". "Luleå? I fucking hate Luleå."

3. Donald Brashear

På tal om spelare som snabbt blivit favoriter bland supportrarna... T-shirten med citatet "Ingen chicken dance framför vårt spelarbås" på gick åt som smör i solsken. Jätten från USA såg i ärlighetens namn ut lite som bambi på hal is inledningsvis men kom in i det mer och mer och gjorde några minnesvärda byten. Per Ledin och Ole-Kristian Tollefsen minns säkert...

2. Lasse Lindgren

Piteåsonen som via spel i Modo kom att få sig en NHL-karriär i Vancouver. En stor, fysisk back som Lars Byström hade en kul anekdot om härom året, från tiden då Lindgren spelade i Luleå: "Jag fick ett läge strax innanför blå och helt plötsligt fick Lasse Lindgren tag i mig. Han lyfte mig så högt att skridskorna inte tog i isen och körde mig 15 meter, rakt in i sargen".

1. Magnus Wernblom

Det är onekligen ingen högoddsare som intagit tronen på denna lista. "Mr. Modo" blev med sin hårdföra (och inte alltid helt rena...) spelstil känd inte bara i Örnsköldsvik med omnejd utan i hela landet. Den som har stökat och bökat med Wernblom inne på hans "kontor" framför mål vet precis vad han gick för – och vilka medel han tog till för att bli en av landets mest utpräglade målskyttar genom tiderna.

Bubblare: Anton Hedman, Sami Torkki, Richard Stehlik, Nichlas Torp, Marco Tuokko.