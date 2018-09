Spelare för spelare – allt du behöver veta om Modos trupp till Hockeyallsvenskan 2018/19: "Är den som ska leda laget offensivt"

Målvakter

34. Erik Hanses

Dalmasen har varit självskriven mellan stolparna i Modo de två senaste säsongerna när han varit tillgänglig. Tyvärr för hans del har det varit mer sällan än vad han hade önskat. Drogs med en jobbig knäskada under förra vintern och missade en del matcher. På försäsongen har han varit fullt frisk och sett oförskämt stabil ut, viktigt att han håller sig hel om Modo ska kriga uppe i toppen av Allsvenskan.

Född: 1 juni 1990, Leksand

Moderklubb: Leksands IF

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 2

35. Isak Edman NY!

Handplockad av målvaktstränaren Magnus Helin, som han har en bra relation med sen tiden på hockeygymnasiet i Örnsköldsvik. Sollefteåsonen har sen dess tillhört sex olika division 1-klubbar och nu får han slutligen chansen att ta klivet upp en serie. Ett oskrivet kort som kommer få stor press på sig ifall Hanses skulle hamna på skadelistan.

Född: 18 november 1994, Sollefteå

Moderklubb: Sollefteå HK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 0

Backar

2. Tobias Ericsson

Har varvat mellan back och center under sin tid i Modo. Björn Hellkvist, som hade Ericsson i Malmö Redhawks under sin tid som assisterande där fastslog snabbt efter att han kom till Modo att det är på backpositionen han vill använda honom nu. Skönt för Ericsson då han lämnade AIK av just anledningen att han inte fick spela back. Har spelat SHL-kval fem gånger under sina sejourer i AIK och Malmö och när han nu går in på sin tredje säsong i Ö-vik är han nog sugen på att för första gången få kvala till högstaligan med Modo.

Född: 29 juli 1987, Stockholm

Moderklubb: Vallentuna BK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 2

5. Sebastian Walfridsson

Fysisk back som lämnade Värmdö i Stockholm för Örnsköldsvik säsongen 2014/15 och gjorde hattrick i sin första U16-match för Modo. Det är dock i det defensiva spelet han har sin stora styrka. Har fått spela med J20-landslaget under året och har stora chanser att få spela JVM vid årsskiftet. Blev draftad av Washington Capitals 2017.

Född: 19 mars 1999, Ingarö

Moderklubb: Värmdö HC

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 2

26. Tom Hedberg NY!

Ett av Modos stora klipp under övergångsfönstret, 19-åringen spelade 28 matcher för HV71 i SHL förra säsongen innan han lånades ut till IK Oskarshamn med en viss Björn Hellkvist som tränare. Imponerade där och den Örnsköldsviks SK-fostrade backen återförenas nu med sin tidigare tränare i hemstaden. Har dragits med en skada under försäsongen, men kör nu för fullt igen och ska vara helt redo för säsongsstarten. Har precis som Walfridsson goda chanser till JVM-spel i vinter.

Född: 10 augusti 1999, Stockholm

Moderklubb: Örnsköldsviks SK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 0

29. Victor Aronsson NY!

Defensivt skicklig back med SHL-rutin från tre säsonger i Karlskrona HK. Lånades ut till Modo under två matcher när flera av lagets backar var på landslagsuppdrag och hans egen speltid i SHL började sina i november i fjol. Nu är övergången till Modo permanent.

Född: 18 september 1992, Uppsala

Moderklubb: Almtuna IS

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 1

33. Victor Berglund

Född: 2 augusti 1999, Örnsköldsvik

Moderklubb: Svedjeholmens IF

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 2

Gått igenom samtliga Modos ungdomsled och fick debutera i Hockeyallsvenskan som 17-åring säsongen 2016/17. "Bella" blev en ordinarie pjäs säsongen som gick och har under sommaren fått spela landskamper med J20-landslaget i Örnsköldsvik. Är den som bildat backpar med storstjärnan Tobias Enström under försäsongen. Draftad av Boston Bruins 2017.

39. Tobias Enström (C) NY!

Till slut hände det som alla väntade på. Tobias Enström skrev på för Modo den 24 augusti 2018, drygt elva år efter NHL-flytten som följde direkt på SM-guldet 2007. Med över 700 matcher i världens bästa liga är han seriens största stjärna och kommer vara lagets absolut viktigaste spelare under säsongen, både med sin skicklighet på isen och med sin närvaro i omklädningsrummet i kaptensrollen. Förutom återkomsten till Modo väntar ännu en livsförändring i början på 2019, då han ska få barn tillsammans med sportreportern Camilla Enström.

Född: 5 november 1984, Nordingrå

Moderklubb: Höga Kusten HF

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 5

41. Oscar Hedman (A)

Klubbikonen var en av Modos bästa spelare säsongen som gick han gjorde sin 500:e seniormatch för klubben. Debuterade i Elitserien för klubben redan 2003, var utflugen mellan 2008 och 2013 för spel i Frölunda och Timrå, men är sedan fem säsonger tillbaka i sin moderklubb. Gör sin åttonde raka säsong som assisterande kapten (två av dem i Timrå). Bror till världens bästa back, Tampa Bays Victor Hedman och Blekinges TV-puckcoach Johan Hedman.

Född: 21 april 1986, Örnsköldsvik

Moderklubb: Modo HK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 10

63. Tommy Enström

Lillebror till Tobias Enström, har haft två skadefyllda säsonger sen han återvände till Modo från Sundsvall. Har sett pigg ut på försäsongen och bildat ett rutinerat backpar tillsammans med Oscar Hedman. Har tidigare i karriären spelat som center och gjort en hel del poäng, men inte haft möjlighet att visa upp sina offensiva kvaliteter de senaste säsongerna, mycket på grund av skadorna.

Född: 30 juli 1986, Nordingrå

Moderklubb: Höga Kusten HF

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 3

Forwards

7. Tobias Åhström

Varit poängkung under flera säsonger i Modos J18- och J20-lag, flyttades upp som extraforward i Hockeyallsvenskan under tre matcher av Hans Särkijärvi under vintern, men fick ingen istid. I år siktar han på att gå från stjärna i juniorlaget till att ta en plats på riktigt i seniorlaget. Har en storebror vid namn Fredric Åhström som spelar fotboll i Gottnes division 2-lag.

Född: 20 februari 1999, Örnsköldsvik

Moderklubb: KB65

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 1

11. Kristian Jakobsson NY!

Den egna produkten som lånades ut från Modo i SHL till Mora i Allsvenskan 15/16, värvades av Mora i SHL från Modo i Allsvenskan 17/18 för att sen lånas tillbaka till Modo igen under säsongen. Har nu permanent lämnat SHL-laget Mora för allsvenska Modo. En spelare med mycket fart i sin hockey, stod för starka 19 poäng på 39 matcher under sin lånesejour förra säsongen.

Född: 18 januari 1996, Örnsköldsvik

Moderklubb: Modo HK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 4

12. Victor Öhman

Icke att förväxlas med Oskarshamns nyförvärv med samma namn som sprutat in poäng i Västervik under flera säsonger, där de bägge Victor Öhmännen (?) var lagkamrater. Har Modo som moderklubb och kom tillbaka inför förra säsongen efter några år i Småland. Får klara sig utan brorsan Oscar Öhman, som lämnat på lån för just ett Smålandslag i form av Troja-Ljungby. Son till tidigare Modo- och Björklövencentern och numera assisterande coachen i Modo J20, Jens Öhman.

Född: 1 juli 1995, Örnsköldsvik

Moderklubb: Modo HK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 3

13. Anton Karlström

Ännu en spännande ung spelare från Ö-vik som tagit vägen via juniorlagen in i a-truppen. Fick under förra säsongen mest hoppa in som extraforward, men har i år bra chanser på att ta en ordinarie plats efter att ha imponerat på försäsongen.

Född: 14 april 1998, Örnsköldsvik

Moderklubb: Anundsjö IF

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 2

14. Henrik Björklund

Höga toppar och djupa dalar för "Björka" under sina första två säsonger i Modo Hockey. Blev lagets poängkung under sitt första år i klubben med 39 poäng på 47 matcher. Fick stora delar av förra hösten förstörd av en skada och hittade aldrig riktigt in i gammal god form under våren. Det finns ett stort sparkapital för Modo i värmlänningen.

Född: 22 september 1990, Karlstad

Moderklubb: Färjestads BK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 2

17. Magnus Häggström

Kom tillbaka till Modo efter flera år i Malmö Redhawks inför förra säsongen med höga förväntningar på sig. Utsågs till kapten, men lyckades inte riktigt prestera så bra som många hoppades. Har blivit av med bokstaven på bröstet och fått ta sig an en lite ny roll i en klassisk hårt jobbande fjärdekedja under försäsongen.

Född: 4 november 1986, Örnsköldsvik

Moderklubb: Modo HK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 3

18. Lukas Wernblom

Slog igenom med dunder och brak när han i september 2016 blev förste spelare någonsin född på 2000-talet att spela en match i en av Sveriges två högsta ligor. Hajpen kring honom blev inte mindre när han gjorde mål i två raka matcher månaden senare. Förra säsongen blev en liten baksmälla, utan poäng och med utlåning till Ö-vik Hockey. Ser ut att få en lite större roll under Björn Hellkvist och vill ta vara på den genom att bli en bärande poängspelare. Kommer från en riktig hockeyfamilj, storasystern Moa är landslagsspelare, lillasystern Wilma har spelat tre raka Stålbucklan och pappa Magnus är en av Modos största spelare genom tiderna.

Född: 22 juli 2000, Örnsköldsvik

Moderklubb: SK Lejon

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 2

22. Jonathan Johnson NY!

Nyförvärvet från degraderade Troja-Ljungby var den i årets Modotrupp som stod för flest poäng i Hockeyallsvenskan under den gångna säsongen med 39 (19 mål och 20 assist) på 50 matcher. Har varit tydlig förstecenter på försäsongen och blir ersättaren till Allsvenskans poängligavinnare Emil Molin. Hans bror Andreas Johnson var framgångsrik i Frölunda under flera år och spelar numera i Toronto Maple Leafs i NHL.

Född: 11 januari 1993, Gävle

Moderklubb: HK Kings

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 0

23. Daniel Sylwander NY!

Spelat i Rögle under hela sin karriär och hade där Björn Hellkvist som huvudtränare under sin första A-lagssäsong 2011/12. Är inte värvad för att göra mängder med poäng, utan är en spelare som spelar fysiskt och retar gallfebern på motståndarna. Nämndes som trolig ny publikfavorit när Hockeypuls intervjuade Victor Öhman om årets lag.

Född: 23 september 1992, Ängelholm

Moderklubb: Rögle BK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 0

25. Max Tjernström

Den enda i truppen som ännu inte varit med på något sätt på en A-lagsmatch tidigare. Var med och tog brons i U17-VM 2015 med bland andra Sebastian Walfridsson. Lär få svårt att ta en ordinarie plats, men kan säkerligen få en del inhopp som extraforward.

Född: 18 april 1999, Örnsköldsvik

Moderklubb: KB65

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 0

28. Johan Eriksson

Fick en flygande start på sin Modokarriär med fem mål och tre assist på sina sex första matcher i klubben förra vintern. Efter det planade formen minst sagt ut för den tidigare Tingsrydsspelaren, platsen i förstakedjan tappade han och det blev bara 13 poäng till på de återstående 46 matcherna. Är en poängspelare i grunden vilket han visade både i Tingsryd och i starten hos Modo, men behöver få tillbaka självförtroendet.

Född: 28 maj 1993, Sandviken

Moderklubb: Sandvikens IK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 1

36. Oscar Pettersson

Stor stjärna i Modos J20-lag som fick kliva upp till Hockeyallsvenskan vid några tillfället under säsongen 17/18. Har fördelen av att kunna växla mellan roller, då han både är tekniskt skicklig och stark i det fysiska spelet.

Född: 13 maj 1999, Örnsköldsvik

Moderklubb: Svedjeholmens IF

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 2

38. Joakim Hagelin (A) NY!

En av flera spelare som spelat under Björn Hellkvist och som nu handplockats till Modo av den nye tränaren. Kommer från tre bra säsonger med Oskarshamn, dessförinnan har han spelat för Linköping HC i SHL och både AIK och Djurgården i Hockeyallsvenskan. Har fått stort förtroende i förstakedjan med Karlkvist och Johnson i träningsmatcherna inför säsongen.

Född: 30 april 1989, Linköping

Moderklubb: Linköpings HC

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 0

40. Kalle Jellvert NY!

Fick inte så mycket speltid som han önskade i hemmaklubben Örebro i SHL och skickades ner till Allsvenskan på ett antal lånesejourer. Tillbringade förra säsongen i AIK och har nu värvats av Modo permanent och tillhör därför för första gången i karriären inte laget från Närke. Döpt till Christoffer, men som liten tyckte han det var för långt att skriva, så det fick bli mellannamnet Kalle som tilltalsnamn istället.

Född: 5 augusti 1995, Örebro

Moderklubb: Örebro IS

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 0

50. Tim Wahlgren

Kramforssonen gjorde debut i Modo när klubben fortfarande spelade i SHL som 17-åring. Har tagit steg för steg upp i hierarkin och förra säsongen spelade han 50 av 52 matcher. Var målbäst i Sveriges U18-landslag när det blev VM-silver 2016 framför spelare som Elias Pettersson och Alexander Nylander. Det enda som saknas nu för Wahlgren i klubblaget är egentligen den där riktiga explosionen när det kommer till mål och assist. Yngre bröderna Joel och Max återfinns i klubbens juniorlag.

Född: 8 mars 1998, Kramfors

Moderklubb: Kramfors-Alliansen

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 3

89. Patrik Karlkvist

Är den som ska leda laget offensivt tillsammans med Jonathan Johnson, både i fem mot fem och i powerplay. Hans föregående säsong blev lite hackig på grund av skador, men han gjorde en stark återkomst under våren då han och Emil Molin egentligen var de enda som producerade framåt.

Född: 1 maj 1992, Trosa

Moderklubb: Södertälje SK

Tidigare säsonger i Modos A-lag: 2

Fotocred: Pelle Börjesson/Bildbyrån