Modos straffhjälte om tankarna inför uppdraget – och smeknamnet "Tjuven": "Lika bra att inte dribbla"

Det är dagen efter mötet med BIK Karlskoga när vi ringer upp Johan Eriksson. Modo är halvvägs in på resan hem till Örnsköldsvik och den 25-åriga Modoforwarden har parkerat på en madrass på golvet i bussens mittgång. Skönare ställen går det nog att vila på – men efter två poäng mot BIK Karlskoga ligger man ändå rätt skönt.

Särskilt när man kvitterat matchen på straff, bara 3.25 från slutet av tredje perioden.

– Det var jävligt skönt att vispa in den. Sedan vet vi i tre mot tre att att vi har många skickliga spelare och det var grymt skönt med två poäng, säger Eriksson, som bestämde sig för att skjuta redan när han klev ut på isen.

– Ja, det var inte någon idé att åka in och dribbla. Jag la pucken på högra sidan mot Löven senast och jag tänkte att jag skulle testa att byta sida, och så gick den ju stolpe in.

Under senare delen av förra säsongen hade det nog varit stolpe ut för dig i samma läge?

– (skratt) Ja, det hade varit, garanterat. Jag tänkte det också, att "fasen vad skönt med en puck som går stolpe in". Det har studsat helt okej för mig hittills den här säsongen och det känns bra. Men det kan vända snabbt också, det vet man ju.

Johan Eriksson säger att han i normala fall helst väljer att dribbla när han får chansen i en straffläggning, men omständigheterna har lett till att det blivit två skott den här säsongen.

– Båda två har varit ganska sent i perioderna och i tajta lägen och då känns det ganska givet att åka in och skjuta. Man vill inte åka in och tappa pucken så att det blir någon beige straff där man inte ens ger det ett ärligt försök.

Sent i perioden har man inte heller isen till sin fördel alla gånger.

– Då är det snöigt och pucken kan exempelvis hoppa över klubban om man ska lägga över den till backhand. Om det är tidigt under en period och isen är bra så finns det kanske möjlighet att göra någonting annat än att bara skjuta.

Är du given som första straffskytt?

– Det vet jag faktiskt inte. Nu har jag tagit båda två och så länge man sätter den får man säkert fortsätta. Men man vet aldrig, någon som är sugen brukar få ta den.

Härom dagen la Modo Hockey upp en bild på Johan Erikssons klubba på Instagram, en klubba som var märkt med namnet "TJUVEN". När vi har Eriksson på tråden måste vi givetvis reda ut saken – och det handlar faktiskt inte om att han är en måltjuv.

– Vi spelar ju en del Fortnite i laget och jag heter så i spelet. Det är därifrån det kommer, säger Eriksson och skrattar.

Det känns som att det är mycket snack om Fortnite inom ert lag?

– Ja, det är nästan bara det vi snackar om.

Spelar ni på bussen också?

– Vi har fyra stycken skärmar här nu som de sitter och spelar på för tillfället...

Du kanske såg att Vancouver Canucks har förbjudit Fortnite på sina resor?

– Ja, jag såg det. Vi får se till att fortsätta vinna, annars är det väl kört, säger Johan Eriksson och skrattar.

