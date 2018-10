Modo vände underläge igen efter Hanses storspel: "Var som en vägg"

Modo fick matchens första chans i powerplay 14 minuter in i första perioden, men då tog BIK Karlskoga ledningen efter att Tom Hedberg slarvat på offensiv blå och tappat pucken till Axel Lindström. Nästa chans i PP gick bättre för Modo då Lukas Wernblom kvitterade när Karlskoga missade i ett byte och för en stund bara vara tre man på isen.

I andra perioden blev det en hel del spel i numerärt underläge för Modo och därför kom laget inte riktigt in i spelet under den. Erik Hanses räddade Ö-vikslaget flera gånger under mittakten.

I den tredje perioden tryckte BIK på för ett ledningsmål och fick det till slut, men Modo lyckades kvittera på straff i slutet och i förlängningen dröjde det bara femton sekunder innan Patrik Karlkvist kunde sätta avgörandet efter en fin uppåkning från Tobias Enström.

Matchens tre bästa spelare

1. Erik Hanses, Modo Hockey

Ännu en fläckfri insats från Modokeepern som var en vägg i målet. Stod på huvudet, inte minst i andra perioden när BIK Karlskoga fick flera chanser i powerplay. Räddade flera frilägen, släpper få onödiga returer och var den enskilt största anledningen till att Modo fick chansen att kvittera i slutet av matchen.

2. Fredrik Forsberg, BIK Karlskoga

Skapade det mesta i BIK Karlskoga. Hade ett par stolpträffar och gav också chansen för lagkamraten Jesper Kokkonen att göra mål vid flera tillfällen. Det var ett under att Forsberg inte noterades i poängprotokollet under matchen.

3. Axel Lindström, BIK Karlskoga

Var påpasslig när han snodde pucken av Tom Hedberg och satte 1-0 i boxplay för BIK distinkt. Hade också ett skott i ribban i andra perioden och stod för ett hårt jobb över hela banan.

Matchens grej

Erikssons kyla när Modo får straff i uddamålsunderläge med 3.25 kvar av matchen är stor. I en match som Eriksson aldrig riktigt kom i var det än mer imponerande att se honom vara säkerheten själv när han fick chansen ensam med målvakten.

Matchens miss

Det är fördelaktigt att få spela med två man mer i hockey, men när man dessutom får göra det när motståndarlaget bara har en i utvisningsbåset blir det ännu mer tacksamt. BIK Karlskoga missade helt enkelt att byta in sin fjärde man i slutet av första perioden och det utnyttjade Modo när Henrik Björklund hittade en omarkerad Lukas Wernblom som kunde kvittera matchen.

MATCHFAKTA

BIK Karlskoga – Modo Hockey 2-3 e.fl. (1-1, 0-0, 1-1, 0-1)

Första perioden: 1-0 (14.45 BP) Axel Lindström, 1-1 (17.54 PP) Lukas Wernblom (Henrik Björklund, Tommy Enström)

Andra perioden: –

Tredje perioden: 2-1 (50.07) Oliver Eklind (Jacob Lundegård, Juliuz Persson), 2-2 (56.35 str) Johan Eriksson

Förlängning: 2-3 (60.15) Patrik Karlkvist (Tobias Enström, Jonathan Johnson)

Skott: 32-21 (8-8, 13-4, 11-8, 0-1)

Utvisningar, BIK: 3x2 Modo: 5x2.

Domare: Peter Lyth

Publik: 2356