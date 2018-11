Leksand vann klassikerdramat mot Modo – debutanten hyllades: "Euforisk glädje"

LÄS MER: Så var Leksand–Modo minut för minut

Hemmalaget Leksand rivstartade matchen och satte genast tryck i offensiv zon mot Modo. Det dröjde inte länge innan lagkapten Martin Karlsson kom fri – men Modos målvakt Linus Lundin, från start första gången i Modo, räddade.

Den första perioden slutade mållös men gästerna från Örnsköldsvik fick två bra chanser i powerplay att ta ledningen – men spelet i numerärt överläge fortsatte att spöka för Modo. Inför nedsläpp var Modo tia i ligan med mål i 15,25 procent av alla PP-chanser.

Annars var det ett bra tempo där spelet mest böljade och två bra målvakter i Leksands Axel Brage och Linus Lundin i Modokassen.

Den andra perioden präglades mest av slarvigt spel och heta känslor från båda lagen. Halvvägs in i matchen fick Leksand chansen i powerplay för första gången. Men, det fungerade inte heller för hemmalaget.

Matchens första mål kom med drygt fyra minuter kvar av mittperioden då a-lagsdebutanten David Lundmark, uppsatt som extraforward i LIF, petade in en lös puck bakom Modomålvakten Linus Lundin som inte höll tätt.

Strax därpå blev det en jättestor tv-puckshög nere hos Axel Brage och mycket gurgel då Modo gick hårt på mål. Båda lagen fick tre utvisningar vardera.

Två och en halv minut senare ökade Johan Porsberger på till 2–0 för Leksand med en projektil som gick in i mål.

I tredje perioden fick Modo en drömstart då Jonathan Johnsson reducerade till 2–1 efter knappt fyra minuters spel. Bortaforwarden var framme vid mål och petade in en målvaktsretur på skott från Tom Hedberg.

Modo skapade sedan ett bra tryck på Leksand – men lyckades inte få hål på Axel Brage.

I slutet av perioden plockades målvakten Linus Lundin av och Modo försökte nå en kvittering med sex utespelare. Men, Leksand red ut stormen och tog tre blytunga poäng.

Matchens grej:

DEBUTEN. Snacka om succé i första a-lagsmatchen för Leksandsjunioren David Lundmark, som plockades till Leksands J20-lag från Karlskogas J20-lag inför säsongen. Han hoppade in från båset och klev direkt in mot mål och petade in den lösa pucken bakom Linus Lundin. För att inte tala om det euforiska glädjeruset efter ha gjort 1–0 på Modo. Det var som om han hade avgjort en SM-final.

Matchens miss:

POWERPLAY. Både Leksand och Modo behöver bli bättre i den här spelformen. Hemmalaget fick fyra chanser och bortalaget tre. Ingen utdelning och väldigt blekt från bägge håll.

Matchens tre bästa spelare:

1. Johan Porsberger, Leksand

För andra gången den här säsongen hade LIF-forwarden Johan Porsberger en tvåpoängskväll, med både mål och assist. Han har haft en trög höst men nu börjar det lossna för Leksands skarpskytt, vars 2–0-mål var en riktig projektil.

2. Mattias Nilsson, Leksand

Får ofta beröm av Leksandstränaren Leif Carlsson. Tillsammans med Axel Bergkvist har duon skapat ett backpar bättre än vad många trodde inför säsongen. Mot Modo stod "Nisse" för en högklassig brytning och spelade enkelt.

3. Tom Hedberg, Modo

Var tillsammans med Ludvig Elvenes de som stack ut mest i Modo. Den 19-årige backen får den här platsen för ett uppoffrande, smart och skickligt spel totalt sett. Trivs verkligen utmärkt med Tobias Enström. Fick en assistpoäng till 2–1-reduceringen då Jonathan Johnsson tog hand om en målvaktsretur.

Matchfakta: Hockeyallsvenskan

Leksands IF–Modo Hockey 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

Andra perioden: 1–0 (35.48) David Lundmark (Johan Porsberger, Daniel Gunnarsson), 2–0 (38.18) Johan Porsberger (Tor Immo, Mattias Nilsson).

Tredje perioden: 2–1 (43.44) Jonathan Johnsson (Tom Hedberg, Tobias Enström).

Skott: 33–26 (11–9, 12–11, 10–6)

Utvisningar: Leksand 7x2, Modo 8x2, 1x10.

Domare: Peter Lyth.

Publik: 4913.