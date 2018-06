Freddan om tiden i Modo, succéåret i Timrå och jättebråket: "Kände mig ensam i sportchefsrollen"

Vi träffas hemma hos familjen Andersson i Bjästa en varm och skön majmorgon. Vi skulle träffas klockan nio och bara minuten innan avtalad tid kommer "Freddan" inrusande på gårdsplanen efter ett löppass på cirka milen.

– Fasen, jag satte på kaffepannan, sedan glömde jag bort tiden.

Men ett samtal blev det, långt, väldigt trevligt och om hur Freddan såg på tiden i Modo, hans nya värld i Timrå, sommarträning och hans heta humör som finns långt där inne i den här genomsympatiske människan.

Hur var det att ta steget från Modo till ärkerivalen Timrå?

– Det var inget lätt beslut och jag velade väldigt länge. När "Nubben" (sportchefen Kent Norberg) ringde mig hade jag fått en förfrågan från Modo om att vara kvar på juniorsidan. Det kändes jätteintressant att få bygga långsiktigt på Modo juniorsida, men Nubben sa att det handlade om huvudtränarjobbet och jag har sagt åt mig själv hela tiden att försöka nå så långt jag kan inom tränaryrket.

– Men jag velade och var lite rädd för att uppdraget skulle vara stort då jag aldrig haft huvudansvaret själv. Men min fru Pernilla sa att jag borde ta chansen.

Varför velade du?

– Det handlade om trygghet. Jag hade inte varit huvudcoach med det ansvaret och jag hade varit borta en längre tid från tränarrollen, även om jag kom från scoutingen. Men halvåret i Modos J20 var väldigt viktig för mig och jag lärde mig väldigt mycket av (juniorcoachen) Micke Sundell.

– Men Nubben var på mig och sa att ta chansen och sedan jag skrev på så har jag känt ett enormt stöd och att ingen har tvivlat på mig.

Och det har ju gått rätt så bra...

– Ja, det har varit ett suveränt år och det gick bra från början och vi har inte kört i diket en gång, och då underlättar det. Men någonstans handlar det om att vara trovärdig och även om alla inte spelat lika mycket har vi haft hela gruppen med oss hela säsongen.

– Det handlade också om att jag varit i Timrå tidigare, jag kände Nubben och föreningen och det var en trygghet för mig och jag visste att jag skulle få stöd.

– Sedan hade Timrå haft det tufft några år så det var inte samma tuffa kravbild och vi var underdogs. Det var inte många som tippade oss högt.

Du är alltid glad och positiv men du har haft dina ups and downs. Hur mådde du när du fick lämna sportchefsrollen i Modo Hockey?

– Så här fungerar branschen. Det är klart att jag var jättebesviken, framförallt över att jag inte fick vara kvar tiden ut men också för att jobbet var tufft, det gick lite för fort in i den rollen och jag var nog inte mogen.

– Jag kände mig ensam i rollen också. Det är stora beslut man ska ta och jag hade egentligen ingen att bolla med. Det jag grämer mig över så här i efterhand är hur man förvaltade pengarna och skulle jag fått göra om något hade jag satsat mycket mer pengar på juniorsidan, och då för att utbilda både spelare och tränare.

– Kan du få upp två, tre egna spelare i A-laget tjänar du enorma pengar, men jag var inte mogen att se över och bygga laget på rätt sätt.

Men du kom tillbaka, du verkar onekligen vara väldigt prestigelös?

– Men så är branschen, vill du jobba med hockey svänger det hit och dit. Jag kan mycket väl få sparken i oktober, det svänger snabbt. Men jag kommer aldrig att vara bitter på de som tar beslut, jag har ju själv suttit i den rollen och sparkat spelare och ledare. Men jag kommer aldrig ha hard feelings mot Modo då jag tillhört klubben i 25 år. De gav mig ju också chansen att ta mig in i tränarbranschen igen.

Tillbaka till att bygga lag, det handlar om att ta in rätt spelare?

– Det handlar framförallt om det jag kommit på nu under tiden i Timrå och det är att få till gruppdynamiken, det är nyckeln till framgång. Du behöver inte hade bästa spelarna, men du måste ha ett lag som fungerar tillsammans.

Vad ångrar du mest från tiden som sportchef?

– Det jag nämnt nu och att jag inte byggde lagen rätt, och det gör du genom att bygga bakifrån med att ha en bra målvakt och det är grunden i ett lagbygge.

Hann du scouta någonting?

– Nej, och det är nästa steg. Du måste lägga mer pengar på scoutingverksamheten, det är absolut ett måste. Kostar den en halv miljon, ta den kostnaden. Ta till exempel Växjö, de är jättelångt fram med scoutingverksamheten och det har gett resultat.

Här kommer vi in på sommarträning då Timrå jobbat efter ett träningsprogram från High Performance Center i just Växjö och det gav resultat.

– Det fungerade fantatiskst bra då det bygger på att ha hela gruppen samlad.

Är det ett av Modos problem, att man tidigare fick in spelare sent i gruppen under de sista SHL-säsongerna?

– Ja, det kan vara så. Det tar längre tid att svetsa samman när man träffas först när man går på is första augusti. Alla känner inte varandra och det blir en längre inkörningsperiod. Men den inkörningsperioden var vi i Timrå klar med när vi gick på is då vi redan haft två gemensamma team buildings och killarna hade gjort saker tillsammans själv, som att ha spelat padel och golftävlingar. Sånt har jag inte upplevt tidigare.

– Jag tror alla elitlag är lika bra tränade, men det viktigaste är att få ihop gruppen. Att killarna lär känna varandra. Vi är inte bättre tränade än andra lag, alla lag tränar i stort sett likadant, men jag tror att få ihop gruppen, att alla respekterar varandra från dag ett. Alla tycker inte om varandra, men alla ska respektera varandra, det är min filosofi. Och så måste man tävla varje träning och det har hänt att jag fått blåsa av träningar och peka med hela handen, men det var inte ofta.

Vad hände i gruppen när du fick in Jonathan Dahlén?

– Han var med i laget ifjol och han tränade hela augusti med oss på is och alla kände honom så det blev ingen förändring i gruppen på så sätt. Jag är också så att alla ska behandlas lika, det ska vara samma kravbild för alla.

Ditt samarbete med Nubben verkar ha funerat friktionsfritt också.

– Vi känner varandra så väl, men vi tycker inte likadant om allting, men jag har känt att jag haft ett fantastiskt stöd och det har gett mig tryggheten. Sedan har vi båda hett humör och gillar verkligen inte att förlora.

Då är vi inne på Freddans humör och vi backar bandet till en senvinterdag 1998. Det här är en story som inte berättats allt för ofta.

– Ja, vi slogs i korridoren under den där omtalade matchen mot Djurgården (ja, du vet när Jan-Axel Alavaara och Magnus Wernblom fick långa matchstraff, reds. anm.). Det var i första eller andra periodpaus och linjemännen stod i trappen upp till kansliet och hängde över oss för jag, Petter Rönnqvist och Djurgårdens Micke Magnusson och Björne Nord slogs rätt rejält.

Bara så där?

– Någon av Djurgårdarna drog ned Petters målvaktsmask som han styrt upp på huvudet och sedan var det halligalli. Thomas Andersson (domaren) ville ha matchstraff på båda målvakterna, Petter och jag alltså, men då var det någon som sa "att det går ju inte, Modo kan ju inte spela utan målvakt" och då blev det inte så, säger Freddan och skrattar stort åt minnet.

Fakta Fredrik Andersson

Ålder: 50.

Familj: Fru Pernilla, sönerna Linus 24 och Rasmus 20.

Bor: Villa i Bjästa.

Kör: Sponsrad Volvo.

Yrke: Tränare i Timrå IK

Fredrik om...Bästa tränare: Harald Lückner som jag jobbat med, Som spelare vill jag nämna Anders Melinder, Anders Nordin och Bosse Berglund som jag hade på hockeygym.

Bäste målvakt: Det är många. Pekka Lindmark, Pelle Lindberg och Sune Ödling.

Bäste back: Mattias Timander, helt suverän. Det räcker så.

Bäste forward: Enkelt, måste säga Peter Forsberg.