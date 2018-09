En 35-årig tradition är bruten i Modo – första helsvenska truppen sedan 1982: "Kul att kunna bygga laget så"

När finländarna Juha Tuohimaa och Henri Saleva flyttade till Örnsköldsvik 1983 visste de inte att de skulle inleda en 35 år lång tradition av utländska inslag i Modos trupp. Antalet importer har sannerligen varierat under åren och långt in på 90-talet rörde det sig bara om ett eller ett par namn årligen, men faktum är att Modo i någon mån innehållit utländska spelare sedan säsongen 83/84.

Läs också: Lista: Här är Modos samtliga 128 utländska spelare sedan 1983 – minns du alla namn?

Fram till i dag.

Det manskap som ger sig in i den allsvenska hetluften hösten 2018 har idel svenska pass.

– Visst är det roligt? säger Modotränaren Björn Hellkvist direkt när frågan kommer upp.

– Jag tycker att det är fantastiskt, vi utbildar bra spelare i Sverige. Jag förstår att folk måste ta in spets utifrån, för man kan uppleva det som att svenska spelare i allsvenskan går till de lite större klubbarna. Men har man förmånen att tillhöra de där lite större klubbarna tycker jag att det är optimalt att bygga laget så som vi gjort.

Björn Hellkvist understryker att det inte handlar om någon sorts aversion mot importer.

– Nej, jag har ingenting emot utländska spelare. Jag respekterar dem på samma sätt som jag respekterar de svenska spelarna. Men vi utbildar förbannat bra svenska spelare och därför är det kul att kunna bygga laget så, med bara svenska spelare.

Trenden har varit tydlig sedan Modo halkade ur högsta serien. Första säsongen i allsvenskan noterades nio utländska spelare för matcher i Mododressen – men under fjolårssäsongen hade antalet reducerats till två (finländaren Henri Auvinen och norrmannen Martin Röymark).

Någon uttalad målsättning rör det sig dock inte om.

– Nej, vi har gjort så att vi valt de som ger mest för pengarna. "Value for money" är det vi har jobbat efter, säger Björn Hellkvist, och konstaterar att samma inställning gäller eventuella förstärkningar under säsong.

– Det kan ju alltid dyka upp utländska spelare under säsong, men det kan dyka upp svenska spelare också. Återigen, "value for money" framför nationalitet tycker jag ska få gälla.

Blir det på något sätt annorlunda för dig när det är ett lag som enbart består av svenskar?

– Nej, jag har alltid gjort det likadant. Jag försöker att vara den jag är, med eller utan utlänningar. Skillnaden är att man får prata engelska med utländska spelare, men det har jag inga problem med heller, säger Björn Hellkvist.