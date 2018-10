DJ Karlkvist avslöjar – här är musiken som spelas i Modos omklädningsrum: "Toby höjer volymen"

Hör Karlkvist berätta om musikvalen i videoklippet nedan:

Att vara den som härskar över musiken i ett omklädningsrum är ingenting nytt för Patrik Karlkvist. Ända sedan J20-tiden har han hållit i spakarna i alla klubbar han spelat för, och i Modo har han ännu inte stött på patrull trots att han är inne på sin tredje säsong som lagets inofficiella DJ.

– Jag tog platsen vid stereon när jag kom hit och så blev det min grej. Sedan har jag bara kört på och ingen har klagat. Alla som är kvar sedan dess har bytt plats men jag har fått sitta kvar så de borde vara nöjda, säger 26-åringen med ett leende.

I grund och botten finns ett musikintresse som driver honom och Karlkvist säger sig ha relativt bra koll på vilken typ av musik som ska spelas i olika situationer.

– Jag vet vad man kan spela för att tagga upp exempelvis. Sedan blir det väl ibland så att man driftar in på sitt eget och det är väl inte alltid populärt, men när det gäller så har jag bra musik att spela.

Vad lyssnar du på själv då?

– Jag har ganska bred musiksmak, men det blir mycket hiphop. Det har alltid funnits med. Jag började lyssna på Eminem när jag var tio, tolv bast och det har hållit i sig sedan dess. Drake gillar jag och jag lyssnar mycket på svensk hiphop och svensk musik över huvud taget. Snook, Daniel Adams-Ray, Oskar Linnros och sådant. Jag kan dra på country ibland också, det är skönt gung i det.

Gammal eller ny country?

– Det är både och. Keith Urban, Alan Jackson och lite allt möjligt. Jag har några spellistor som jag startar och sedan låter jag dem rulla. Jag är tyvärr ganska bra på att lyssna sönder låtar som är bra...

På tal om country: Karlkvists Spotify-konto är det som används på den surfplatta som finns kopplat till stereon i omklädningsrummet och assisterande tränaren Pär Styf har kuppat in en egen countrylista. Huvudtränaren Björn Hellkvist har inte någon egen spellista i omklädningsrummet men däremot har han en särskild låt som har blivit speciell för hela laget.

– Det är han som har valt första låten som kommer efter matcherna när vi vinner. "Spontanitet" med Kaliffa. Det är hans favoritlåt. Han är ung i sinnet... Han kan komma in ibland och säga "dra på lite Kaliffa nu". Han gillar dem överlag, han gillar gunget, det är lite svensk reggae.

Kort sammanfattat kan man säga att det spelas mycket house och hiphop i Modos omklädningsrum, men det finns utrymme för annat också. Vi bad Patrik Karlkvist skapa en tio låtar lång spellista med sådant som rullar i omklädningsrummet när humöret är på topp. På listan – som kort och koncist fått namnet "vinst" – finns allt från nämnda Kaliffa till Timbuktu, Florence Valentin – och Hermes House band.

Missa inte: Lyssna på Patrik Karlkvists spellista genom att klicka här (extern länk till Spotify)

Frågan är – hur viktig är musiken egentligen?

– Jag tycker att det är viktigt. För mig är det jävligt viktigt. Jag har svårt att komma igång helt och hållet om jag inte får lyssna på musik. Det är väl en del som gillar att blaja och ha kul även tio minuter innan match och det skulle jag kunna göra också, men jag tycker att det är skönt att gå in i en bubbla och lyssna på musik.

Har du hörlurar på då?

– Nej, de som vill ha lurar får ha det men jag kör musiken i omklädningsrummet. Jag dunkar på rätt bra. Vi drar igång spellistan 20 minuter innan värmningen och sedan är den på fram till att vi går ut.

Och volymen?

– Jag brukar dra igång en hyfsat bra volym, men sedan kommer Toby (Enström) och höjer...

Vem skulle du lämna över DJ-uppdraget till om du var tvungen?

– Jag skulle nog säga Hedberg eller Karlström. Hedberg och jag har ganska lik musiksmak, vi lyssnar båda på en del hiphop. "Karla" har bra koll när det kommer till musik som gör att man taggar upp, han är en liten DJ.

Vem skulle absolut inte få uppdraget?

– Svårt att säga, de flesta lyssnar ändå på ganska lik musik. Men jag säger Hedman för då blir han less (skratt). Jag har faktiskt aldrig hört honom sätta på en enda låt, säger Patrik Karlkvist.

Kombinationen ishockey och musik får en osökt att tänka på spelarnas lineup-låtar. Genom åren har några av Modospelarnas låtar blivit klassiker i Kempehallen och Fjällräven Center. Magnus Wernbloms "T.N.T." med AC/DC är väl kanske den som de allra flesta förknippar med en viss spelare – och nu har sonen Lukas fått ärva den.

Lagets DJ avslöjar att 18-åringen gjort det en aning motvilligt.

– Han hade valt en annan låt egentligen, så han är lite less, säger Karlkvist och skrattar.

Vilken låt har du valt själv?

– Det är "Jumpman", en Drake-låt. Men det känns som att det har blivit någon miss, för jag hör knappt att det är den (skratt). Vi ska välja en låt och så vilken tid som de ska sätta igång den, men jag vet inte om det har blivit fel tid eller om det bara är så att folk klappar och att ljudet hörs för dåligt. Men nu har vi vunnit så jäkla mycket och jag vill inte byta än...

Patrik Karlkvist har för övrigt varit smakråd åt flera lagkamrater i valet av lineup-låt.

– Vissa kunde inte hitta någon så då fick jag rycka in och ta tag i det.

Vem har bäst lineuplåt?

– "Hagges" (Joakim Hagelins) är rätt fin, han har någon tung houselåt.

Sämst då?

– Just nu är det väl jag... Men Johnsons är inte så fin. Han har väl också en AC/DC-låt och han tog den för att han tyckte att det var kul att den var dålig, säger Patrik Karlkvist och skrattar.

Modo har gått som på räls i hockeyallsvenskan och det har funnits många skäl att spela Björn Hellkvists favoritlåt, "Spontanitet" med Kaliffa, de senaste månaderna. Men även när det går tungt kan musiken ha betydelse. Direkt efter en förlust spelas ingenting i omklädningsrummet, men dagen efter försöker Patrik Karlkvist att göra sitt för att styra skutan åt rätt håll igen.

– Jag är väl rätt glad som människa och det känns onödigt att vara ledsen en hel dag till, när man redan varit ledsen kvällen innan. Då kan det bli att man sätter på någonting bra – men man drar väl inte på det vildaste man har. Jag försöker att känna av situationerna.

"vinst" – en spellista av Patrik Karlkvist

Kaliffa – Spontanitet

Bolat Nurimov – Zyn Zyn

Kaliffa – Kalibrera

Hermes House Band – Country Roads

Timbuktu – The botten is nådd

Putte & Höket – Rötter

Florence Valentin – Pokerkväll i Vårby Gård

Yolanda Be Cool & DCUP - We No Speak Americano

American Authors – Best day of my life (Gazzo remix)

Fricky – Aqua Aura