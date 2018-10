Betyg: Så bra har lagen startat säsongen i hockeyallsvenskan: "Hade helt fel"

Oskarshamn

Betyg: 5

En ny och delvis ifrågasatt tränare med en nästan helt ny trupp – ändå ser IKO ut att upprepa förra säsongens succé och det ska sportchefen Per Kenttä hyllas för. Har gjort några riktigt smarta värvningar i Filip Sveningsson och Joakim Thelin samt målvakten Adam Åhman. Dessutom har spelare som Victor Öhman och Jesper Dalroth presterat som de ska. Nu har kanske även Alex Hutchings kommit igång, två mål mot Vita Hästen igår när IKO gick upp i serieledning.

Jag chansade och plockade ut Oskarshamn som säsongens flopplag, men redan nu efter elva matcher är det bara att lyfta på hatten och erkänna att jag hade helt fel.

Modo

Betyg: 5

Tippades i toppen av de flesta, så även av mig. Men jag tycker att säsongsstarten är så imponerande att jag delar ut högsta betyg. Varför? För att nya tränaren Björn Hellkvist visat sig vara helt rätt person för Modo, och att han har lyckats få fart på spelare som inte var bra nog i fjol, som Johan Eriksson, Magnus Häggström och Henrik Björklund. Den förändringen är inte lätt att göra, men det har Modo lyckats med.

Leksand

Betyg: 4

Har haft skador på nyckelspelare och flera av lagets nyförvärv har inte levererat. Trots det ligger Leksand fyra och är med i toppen, och det är riktigt starkt. Oskar Lang har varit seriens kanske bästa spelare och även värvningarna av Thomas Valkvae-Olsen, Linus Persson och målvakten Axel Brage har varit lyckade. LIF har helt klart kapacitet för att lägga i fler växlar. Lyckas man med det, så blir det ett intressant race i toppen.

AIK

Betyg: 4

Leder serien, dock med två matcher fler spelade än de flesta andra. Har motsvarat förväntningarna på de flesta håll. AIK är tunga och jobbiga att möta, med fyra formationer som öser på i byte efter byte. Har trots ett hårt matchande, en del skador och rejäla dippar i matcherna ändå lyckats ta 25 poäng på 12 matcher. Det är starkt. Utrymme finns för förbättring och därmed känns AIK just nu som en het SHL-utmanare. Men truppen behöver breddas om man ska orka hela vägen.

BIK Karlskoga

Betyg: 4

BIK var den största floppen i hockeyallsvenskan förra säsongen, men gjorde de förändringar som behövdes och har tagit tuffa men helt riktiga beslut som nu fallit ut väl. Sportchefen Thomas Fröberg och tränaren Staffan Lund behöll det som var bra och har fått fart på det som var kvar. Att Fredrik Forsberg skulle dominera, det var väntat, men att Gustaf Franzén, Oskar Bäck och Jesper Kokkonen skulle lyckas, det var inte lika givet. Eller att målvakten Henrik Lundberg skulle studsa rätt i karriären efter några tunga år.

Västerås

Betyg: 4

Det är fortfarande för tidigt för att säga att VIK lyckats som nykomling, men starten på säsongen är på den nivån och är värd ett högt betyg. Det var på förhand svårt att se vilka som skulle leverera offensivt, men Lukas Zetterberg har fått ut det som hans talang handlat om, efter en tung säsong i fjol. Och Kalle Östman har visat sig bli en av hela ligans bästa värvningar.

SSK

Betyg: 3

SSK var svårplacerade inför säsongen. Själv höll jag dem som allt från tvåa till sjua under sommaren i mina funderingar. Nu är de sjua och det är helt klart godkänt så här långt. Superduon Sebastian Dyk och Nikolai Meyer har varit klockrena värvningar och utrymme för förbättring finns helt klart när SSK får tillbaka backen Stefan Johansson och forwarden Ludwig Blomstrand för fullt efter skador. Och hur bra är Lindsay Sparks? SSK känns som ett slutspelslag efter den här starten på säsongen.

Karlskrona

Betyg: 3

Har lyckats bra med omställningen från SHL till hockeyallsvenskan genom smarta värvningar. Lyckades "stjäla" sin förstecenter Niklas Johansson från Oskarshamn och profilerade värvningar som Matt Carey och Drew Paris har också varit helt okej. Satsade även på flera unga spelare som fått genombrott, som backen Josef Ingman och forwarden Kalle Miketinac. Det finns dock flera spelare som inte levererat ännu – får man fart på till exempel Jörgen Karterud (0+2 hittills) så kan man bli ännu farligare.

Vita Hästen

Betyg: 3

Jag hade inga höga tankar om Vita Hästen inför säsongen, och en tiondeplats hittills är som förväntat. Är lite ojämna och det handlar mycket om ifall de två toppkedjorna lyckas leverera eller inte. Känslan är att Vita Hästen spelar näst intill på sitt max redan, och laget får nog svårt att utmana om slutspelsplatserna om man inte förstärker truppen ytterligare eller får ett genombrott på några fler i laget.

Pantern

Betyg: 3

Väldigt upp och ner, men ligger på slutspelsplats hittills och det får Pantern vara nöjda med. Betyget blir en trea – Malmölaget måste få mer leverans från spelare som Dennis Svensson, Erik Nyström och Lukas Haudum, som varit skadad en del. Samtidigt är det imponerande att det här laget fortsätter att prestera så bra säsong efter säsong.

Almtuna

Betyg: 2

Jag hade höga förväntningar på Almtuna inför säsongen, men en elfteplats hittills är knappt godkänt. Får ändå en svag tvåa i betyg för sin värvning av Tony Mårtensson, som visat sig vara kanon, men för få levererar och försvarsspelet tycks inte alls fungera. Har också skador på spelare Victor Rollin-Carlsson och Per Svensson (comeback i går) – två viktiga kuggar som måste bidra om Almtuna ska lyfta.

Västervik

Betyg: 1

VIK fick ta andrahandssorteringen på marknaden, men jag hade ändå trott att laget skulle visa mer än så här. Inte en enda trepoängare så här långt, det är förstås inte godkänt. Här måste bärande spelare som Andreas Frisk, Pierre Gustavsson, Emil Wahlberg och Jens Holmström göra bättre ifrån sig. Det har bara gått tio omgångar, men tyvärr ser VIK ut som ett bottenlag. Det handlar om överlevnad nu.

Björklöven

Betyg: 1

Helt klart den största floppen i ligan hittills. Björklöven tippades av många i toppen, men har inte fått ihop det alls och ligger nu under kvalstrecket. Spelare som såg okej ut på försäsongen, som Alexander Viklund och Kristoffer Söder, har underpresterat i serien, liksom Cody Murphy och Kevin Goumas, vilket både sportchefen Fredrik Grönberg och tränaren Joakim Fagervall får ta på sig. Frågan är vad Löven ska göra för att få fart på laget – här måste något hända i truppen. Vem ryker först?

Tingsryd

Betyg: 1

Sparkade huvudtränaren Per Ljusteräng tidigare i veckan. Det säger det mesta. Men även sportchefen Tomas Bergstrand behöver kritiseras. Tingsryd har inte alls fått ordning på lagbygget, och framförallt är det målproduktionen som hackar. Flera av spelarna som värvats in för att göra mål, som Max Novak, Mark MacMillan och Filip Ahl, har inte alls lyckats. Det räcker inte med tränaren – nyförvärv måste också in, och förändringar har redan skett, med backarna Måns Hermansson och Björn Karlsson som tillskott de senaste dagarna. Kanske kan de bidra till ett lyft för Tingsryd – men målskyttet måste komma igång också.