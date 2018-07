Avslöjar: Nya avtalet klart – hockeyallsvenskan får mer pengar från SHL: "En dubblering"

Sedan några år tillbaka har SHL och hockeyallsvenskan en affärsuppgörelse där bland annat ett avtal finns kring ersättning vid spelarövergångar. Avtalet innebär att SHL betalar en fastställd avgift för spelare som värvas från hockeyallsvenskan – både med och utan gällande kontrakt.

Flera klubbledare i hockeyallsvenskan har dock kritiserat avtalet tidigare, och menat att både ersättningen är för låg och att det är fel att SHL-klubbarna kan värva spelare som är kontrakterade under sommaren.

I höstas gick det gamla avtalet om spelarersättningar ut, och förhandlingar har pågått sedan dess. Hockeypuls kan avslöja att ett nytt avtal är på plats, som garanterar nya ersättningar till klubbarna i hockeyallsvenskan.

– Avtalet blev klart i maj och har trätt i kraft, bekräftar hockeyallsvenskans ordförande Håkan Svensson för Hockeypuls.

Hockeyallsvenskans klubbledare har delvis fått sina röster hörda. Det nya avtalet innebär att SHL-lagen visserligen kan plocka kontrakterade spelare, vilket redan skett flera gånger under våren och sommaren, men ersättningen per spelare kommer bli högre. Ersättningen som de hockeyallsvenska lagen får per spelare fastställs utifrån en rad olika parametrar, men kommer generellt att vara dubbelt så hög som tidigare.

– Det är ungefär en dubblering mot i fjol, bekräftar SHL:s vd Jörgen Lindgren, som menar att det är naturligt att ersättningen från SHL till hockeyallsvenskan höjs, eftersom varje nytt avtal har inneburit mer pengar nedåt i seriesystemet.

– Vi har höjt ersättningarna under resans gång för att säkerställa återväxten av spelare som utvecklas utanför våra SHL-klubbar. Våra klubbar avsätter en summa i utbildningsersättning varje år, och sen ska man komma ihåg att klubbarna spenderar ganska mycket på utveckling av egna spelare, alla kommer ju inte utifrån. Men det här avtalet är ett sätt för oss att ta ansvar för att pengar går nedåt i systemet, säger Jörgen Lindgren.

SHL-klubbarna avsätter 1,3 miljoner kronor i så kallad utbildningsersättning per år – en del av det går till Svenska ishockeyförbundet och betalas ut enligt förbundets regelverk till klubbar där spelaren spelat från U14-nivå och framåt. Men den största delen av de 1,3 miljoner kronorna går till hockeyallsvenskan enligt det nya avtalet.

– Jag kan bekräfta att SHL-klubbarna avsätter 1,3 miljoner till utbildningsersättning, men hur stor del som går till hockeyallsvenskan vill jag inte uttala mig om, säger Jörgen Lindgren.

Pengarna betalas till hockeyallsvenskan som en klumpsumma, och det är sedan hockeyallsvenskan som hanterar utbetalningen till klubbarna. Se fakta under artikeln för mer detaljer om hur det fungerar.

Enligt vad Hockeypuls erfar kunde ersättningen för en spelare landa på omkring 150 000–300 000 kronor med det tidigare avtalet. Den summan kan nu bli upp till 600 000 kronor för en spelare. Troligtvis kommer snittersättningen för en spelare att ligga på 300 000–400 000 kronor.

Att utveckla spelare och slussa dem vidare till SHL kommer därmed att bli en allt viktigare inkomstkälla för de hockeyallsvenska klubbarna.

– Ja, intäkterna från detta per klubb kommer ju variera väldigt mycket. Vissa klubbar producerar inte någon spelare, vissa flera, och pengarna fördelas olika mellan lagen utifrån några olika parametrar, säger hockeyallsvenskans ordförande Håkan Svensson.

Ligachefen Sonny Lundwall tycker att det nya avtalet är bättre, men att ersättningen inte räcker för att förändra den ekonomiskt tuffa vardagen för de hockeyallsvenska klubbarna.

– Klumpsumman som SHL betalar till hockeyallsvenskan har blivit betydligt högre, men det är fortfarande inga astronomiska summor. Det är en bra slant, men inget som klubbarna kan bygga ekonomin på. Men de flesta tycker nog att det är en rimlig höjning av ersättningen som går att använda till att antingen satsa på att producera egna spelare, eller värva en ersättare, säger Sonny Lundwall.

Leksands sportchef Christer Siik är inne på samma linje.

– Det är bra att det blir höjt för vi utbildar många spelare till SHL. Vi har inte tv-avtalet som SHL har så vi behöver varenda krona. Sedan varierar det från spelare till spelare vad vi kan få. Det nya avtalet är bättre än vad som har varit, men man vill alltid ha mer, säger han.

AIK:s sportchef Anders Gozzi tycker att det nya avtalet är ett positivt steg i rätt riktning.

– Det är ju ett jäkla avbräck, att tappa en skicklig spelare. Nu har jag inte sett avtalet, men kan man få 600 000 kronor är det lite skäligare. Det kan man göra nånting med i alla fall för att ta in en annan spelare, säger han.

En av SHL:s sportchefer som värvat mest, fyra spelare, från hockeyallsvenskan är Joakim Eriksson i Djurgården.

– Jag har ingen personlig åsikt om avtalet, vi följer de riktlinjer som sätts av ligan. Om båda parter är nöjda så är vi det också. Det är bra med ett reglerat system som gör att pengar går nedåt i systemet och det är bra om båda parterna tycker att det är rättvist, säger han.

Noterbart är att Djurgården värvat fyra spelare men alltså får betala samma summa i ersättning till hockeyallsvenskan som exempelvis Linköping, som inte värvat någon spelare därifrån.

– Det är ganska kortsiktigt tänkt om man resonerar så. Gräsroten är jätteviktig och många föreningar gör ett fantastiskt arbete, och de behöver pengar för att ha kraft att orka fortsätta, säger Joakim Eriksson.

Frågor och svar om utbildningsersättningen från SHL till hockeyallsvenskan

Vad går det ut på?

Avtalet ger de hockeyallsvenska lagen ersättning för de spelare som flyttar från hockeyallsvenskan till SHL. Pengarna går endast till den klubb där spelaren spelade den senaste säsongen. Det gäller både spelare med kontrakt och utan kontrakt. SHL-klubbarna behöver inte komma överens med den hockeyallsvenska klubben, bara med spelaren. Den hockeyallsvenska klubben kan inte stoppa övergången.

Varför går hockeyallsvenskan med på att släppa kontrakterade spelare?

Avtalet är en del av en större uppgörelse mellan SHL och hockeyallsvenskan där flera andra frågor ingår, exempelvis antalet lag i SHL och kvalsystemet. Att exempelvis utöka SHL till 14 lag är en eftergift som SHL gjort för att få värva kontrakterade spelare. Tidigare hade dessutom många spelare SHL-klausuler i sina kontrakt vilket gjorde att de lämnade hockeyallsvenskan helt gratis.

Hur länge får SHL-klubbarna värva från hockeyallsvenskan?

Från 15 maj till 19 juli och pengar dras från potten. Från 20–26 juli kan en övergång också ske, men då mot en extra avgift på 300 000 kronor som betalas av den enskilda SHL-klubben.

Är det stopp efter 26 juli?

Nej, men då är det fri förhandling mellan klubbarna. Alla kontrakt gäller då.

Hur länge gäller det nya avtalet?

Ett år. Det går alltså ut nu och måste förhandlas om.

Hur mycket pengar får de hockeyallsvenska klubbarna per spelare?

Svårt att säga exakt, ersättningen per spelare kommer variera eftersom flera parametrar påverkar hur mycket en spelare är värd. Exempel på det är spelarens ålder, kontraktslängd, landslagsmeriter, om spelaren valts i NHL-draften, antal säsonger i tidigare klubben, med mera. Åldersnivåerna är 16–20 år, 20–21 år, 22–24 år och 25 år och äldre. Högsta utbetalningen är för en spelare som är 20–21 år gammal. Den troliga ersättningen per spelare kommer ligga på mellan 300 000 och 600 000 kronor.

Hur mycket betalar SHL-klubbarna?

SHL-lagen avsätter totalt 1,3 miljoner kronor i så kallad utbildningsersättning per år – alla lag betalar alltså samma summa, oavsett hur många spelare de värvar. Största delen av det, omkring en miljon kronor per klubb, är avsett till hockeyallsvenskan. Potten betalas ut till hockeyallsvenskan som där tar full kontroll över pengarna. Potten divideras med schablonbeloppet 50 som blir grundersättningen – den påverkas sedan av parametrarna (ovan). Det säkerställer att pengar finns kvar i potten för utbetalning även kommande säsonger, och det ger en jämn ersättning till hockeyallsvenska klubbarna även i framtiden, om det då skulle saknas ett avtal.

Varför betalas inga pengar till klubbar som spelaren spelat för tidigare?

Det kunde man definitivt ha skrivit in, men det saknas. Det finns ett annat avtal som reglerar det, för spelare upp till 21 år – utbildningsersättningen som administreras av Svenska ishockeyförbundet, som ger pengar till den klubb som spelaren spelat för ända ner till U14-nivå. Men summorna i det avtalet är mycket lägre.

När får hockeyallsvenska klubbarna de här pengarna?

Utbetalning sker till hösten.

Fakta / Så många spelare har de hockeyallsvenska lagen släppt till SHL

Pantern – 6: Anders Grönlund, Frölunda, Tobias Ekberg, Malmö, Martin Janohls, Malmö, Axel Wemmenborn, Malmö, Robin Jensen, Djurgården, Fredrik Styrman, Luleå.

Karlskrona – 6: Joel Kellman, Brynäs, Joachim Rohdin, Brynäs, Konstantin Komarek, Malmö, Morten Madsen, Timrå, Bobbo Petersson, Djurgården, Austin Farley, Luleå.

Leksand – 4: Olle Alsing, Djurgården, Emil Bemström, Djurgården, Daniel Bertov, Rögle, Patrik Norén, Skellefteå.

Oskarshamn – 4: Martin Fehervary, HV71, Karl Johansson, Växjö, Marcus Björk, Örebro, Manuel Ågren, Djurgården.

Almtuna – 2: Gustav Lindström, Frölunda, Albin Carlson, Timrå.

Björklöven – 2: Axel Ottosson, Färjestad, David Lindquist, Luleå.

Tingsryd – 2: Emil Forslund, Brynäs, Niklas Rubin, Luleå.

Västervik – 2: Oskar Drugge, Timrå, Patrik Blomberg, Timrå.

AIK – 2: Nils Höglander, Rögle, Eric Norin, Brynäs.

Modo – 1: Emil Molin, Malmö.

Södertälje – 1: Christopher Bengtsson, Rögle.

Vita Hästen – 1: Rickard Palmberg, Timrå.

Västerås: ingen.

BIK Karlskoga: ingen.

Totalt, per den 5 juli: 33 spelare.