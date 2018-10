AIK-målvaktens agent om Modo-intresset – och vägvalet: "Rätt att tacka nej"

Modos sportchef Micke Sundlöv är ute på marknaden och letar målvaktsförstärkning. Laget står med bara Erik Hanses på målvaktssidan efter att Isak Edman lämnat för en tid sedan, och den nu inlånade Oliver Dackell återvänder till hockeyettan och Örnsköldsvik Hockey på måndag.

I samband med att klubben på torsdagen värvade Ludvig Elvenes berättade Sundlöv att Linus Lundin kan bli den som löser Modos målvaktssituation.

– Ja, han är ett av namnen som vi har diskuterat, sade Sundlöv, som även dementerade att den förre Brynäs-hjälten Johan Holmqvist skulle vara aktuell för Modo.

Linus Lundin blev tredjemålvakt i AIK efter att klubben värvade Johannes Jönsson från Karlskrona inför säsongen. AIK valde att satsa på Jönsson och Erik Källgren som målvaktspar, och Lundin fick under en tid hålla sig till träningar med hockeygymnasiet i Solna.

Men sedan en månad tillbaka är Lundin utlånad till Graz 99:ers i Österrike, och där går det bra. 26-åringen har spelat sex matcher för Graz och har släppt in 2,60 mål i snitt per match, och har en räddningsprocent på 90,9. Han släppte in sex mål i sin debut, men har också hållit nollan i en match. Men noterbart är att laget har vunnit samtliga sex matcher med Lundin i målet och ligger tvåa i tabellen.

– Det var ett bra alternativ att gå till Österrike, det är en liga på en hög nivå, säger Lundins agent Christian Sjögren, som också tycker att det i efterhand var rätt beslut att tacka nej till klubbar i Norge och i hockeyettan.

– Ja, definitivt. Vi hade förslag därifrån som jag rekommenderade Linus att tacka nej till, nu har han spelat bra där och laget har vunnit. Så det var rätt att tacka nej. Men lånekontraktet med AIK går ut sista oktober, sen får vi se vad som händer, säger Christian Sjögren.

Att stanna i Graz är inte aktuellt – Lundin täcker upp för svensken Robin Rahm som varit skadad, men ligans regler för antal utländska spelare sätter stopp för Lundin att stanna när Rahm blir skadefri.

Men då är alltså Modo aktuellt. Christian Sjögren bekräftar intresset från Modo när han läst att Sundlöv uttalat sig.

– Vi diskuterar med Modo och någon klubb till. Spel i Modo och hockeyallsvenskan är självklart intressant, säger Sjögren.

Som inte har några synpunkter på att Lundin hamnade i frysboxen hos AIK.

– Nej, inte mer än att det är så branschen fungerar. Det är professionella hockeyspelare, de kan hantera den typen av besked, säger han.

Läs mer: Lyckad utlåning för målvakten – får stanna utomlands: "Tar de matcher jag får"