Händelserikt årsmöte i Ångermanlands Ishockeyförbund – ordförande och halva styrelsen lämnar

Stora delar av styrelsen i Ångermanlands Ishockeyförbund byts ut. Det stod klart efter årsmötet i Ullånger under tisdagskvällen. Peter Blomqvist slutar som ordförande efter tolv år. Per Håkansson ersätter.

– Det är ett väldigt viktigt uppdrag att förvalta hockeyn i Ångermanland och region norr, säger Per Håkansson.