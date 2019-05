Emil Pettersson om tuffa skadan, NHL-drömmarna och framtiden: "Vill slå mig in i där – tycker jag har kvalitet för det"

En delad säsong mellan Skellefteå och Växjö, med starka resultat hos de senare, ledde till ett kontrakt över två säsonger med Nashville Predators organisation.

Trots att han vann den interna poängligan första säsongen och var i toppen av densamma under förra säsongen blev han tydligt passerad av en handfull andra spelare med mindre produktiva säsonger och fick aldrig samtalet som förkunnade att han kallats upp till NHL-laget Predators. En situation som till slut ledde till att han tillsammans med agenten kom fram till att det kanske vore bra med ett miljöombyte.

Kort senare blev han trejdad till Arizona Coyotes organisation och vägen mot NHL såg öppnare ut.

Då bröt han fyra revben och missade sex veckor i slutet av säsongen och det blev inte NHL-spel.

– Jag har liksom aldrig varit skadad innan. Jag hade en hjärnskakning i Timrå där jag missade två veckor, det är det längsta jag varit borta innan det här. Att nu missa 5-6 veckor, vid den tidpunkten det var – direkt efter en trejd och under ett kontraktsår där de sagt att det finns en chans att bli uppkallad om jag spelar bra, det var dålig tajming och otur, säger han när Sporten träffar honom på ett café i centrala Sundsvall.

De 33 poäng Ångesonen noterades för på 49 matcher i Milwaukee ledde till en delad femteplats i interna poängligan trots att han spelade 20–25 matcher färre än de som slutade framför honom.

Trots det och poängligasegern under sin första säsong kom alltså aldrig chansen till NHL-spel i Nashville.

– På ett sätt så accepterar man det första året och jag tror att jag snittade tolv minuter i istid första året och vann ändå interna, det är jag väldigt nöjd över. Jag spelade i tredjekedjan och powerplay, aldrig sex mot fem eller i förlängningar och jag la inte ens en straff trots 12-13 straffläggningar. Så det var inget förtroende alls trots att jag hade statistiken med mig. Det var mer frustrerande att jag inte fick mer istid i AHL än att jag inte blev uppkallad. I år, när man såg att andra blev uppkallade trots att man spelade bra så var det mer frustrerande, säger han.

Varför tror du att det blev så, att du inte fick chansen?

– Det kanske var fel tidpunkt för en spelartyp som mig att vara i organisationen. De har så sjukt många bra spelare i NHL, deras topp 6 är riktigt bra och det är svårt att slå sig in där och vem ska man peta liksom? Det finns en anledning till att de kallade upp spelare som kan vara riktigt jobbiga att möta trots att de bara får fem sex minuter på ett sätt som jag inte är som spelare. Det hade kanske varit annat om jag varit där i i Nashvilles uppbyggnadsfas för några år sedan. men jag ångrar inte att jag sajnade. Jag tycker att jag har gjort nästan så bra jag kan hela tiden jag varit där, men ibland kanske ens bästa inte räcker.

Efter tredjen till Tucson blev det fem poäng på tolv matcher, där alla poäng kom i de tio matcher han spelade innan de fyra revbenen bröts.

Men efter en vinter i Milwaukee där han känt att förtroendet inte fanns där fick självförtroendet ett skjuts i rätt riktning när han kom till Tucson.

Dels på grund av att de bytt till sig honom och dels för att de förklarade att chansen på spel i NHL fanns där om han skötte sina kort rätt.

– De hade ändå trejdat två killar för att ta in mig, så det var något positivt för mig, att de såg något i mig som de gillade och de sa att jag blir uppkallad så är det för att jag är en bra offensiv center som läser spelet bra. Så det gav självförtroende och jag fick en bra start där. Det kändes jäkligt bra, men det var tråkigt att det var andra omständigheter som gjorde att jag missade sex veckor, säger han.

När han blev bortbytt från Milwaukee till Tucson var det tredje gången i karriären han bytt lag mitt under säsongen. Första gången lämnade han Timrå för Modo under slutet av säsongen 2014–15.

Andra gången var i december 2016 när Skellefteå meddelat att han inte var önskad längre och Växjö tog över hans kontrakt samma dag, en säsong som slutade med 34 poäng på 33 matcher för Växjö i SHL och slutspelet som till sist ledde till kontraktet med Nashville.

Med på hela resan har sambon Fanny Säterberg varit.

– Det har hjälpt mig jättemycket. Att jag blivit trejdad och fått byta klubb i Sverige har nog varit jobbigare för henne än för mig. När jag bytte från Skellefteå till Växjö så blev jag uppkallad på kontoret innan lunch och det gick jättefort innan agenten ringde och sa att Växjö ville ta över mitt kontrakt. Det är svårare för henne. Hon gick i skola där uppe och stannade kvar där terminen ut, men det blev ju hon som fick flytta ur lägenheten där och det blev samma nu i Milwaukee. Jag fick samtalet klockan åtta på kvällen och blev tillsagd att åka samma kväll, så jag packade den största väskan jag hade och drog, säger han och fortsätter:

– Kvar blev hon i Milwaukee utan familj i närheten som kan komma och hjälpa med packningen och så. Vi hjälps åt med flyttbolag och så men det är hon som får stå där med allt i händerna och ska göra allt. Så det är nog värre för henne än för mig när det händer sådant här. Det var hon som fick packa ihop lägenheten och vårt liv där också. Det är en speciell situation, men hon har skött allt jäkligt bra och jag är väldigt glad över att jag har haft med mig henne på den här resan.

Kontraktet med Arizona går ut nu under sommaren och under vintern har det florerat uppgifter om att Pettersson varit på väg att lämna Nordamerika för att vända hem till Sverige och under våren har Linköpings general manager Niklas Persson uttryckt intresse för att knyta till sig Pettersson.

Riktigt nära en återkomst till svensk hockey var det däremot inte i vintras och det är inte överst på listan inför framtiden heller.

– Det är klart att det fanns tankar, men jag sa när jag skrev på att det värsta som kan hända är att jag får spela i AHL i två år. När jag pratade med agenten så kom vi fram till det här och frågade om en trejd så det var inte så att jag stod med väskorna packade och skulle åka hem. Men om jag hade velat det så hade det löst sig. Om det sedan hade blivit till Växjö eller Timrå låter jag vara osagt. Jag visste att om jag blev trejdad så kunde NHL-chansen bara bli större och det blev den också, men sedan kom skadan, säger han.

Ångesonen vill tillbaka till Nordamerika och Arizona igen för att uppfylla pojkdrömmen om spel i världens bästa liga.

– Det är det jag varit inställd på, speciellt när man fick veta att Arizona tror att jag har en chans att slå mig in. Jag är 25 och det kanske inte är sista chansen men det är ändå hög tid att slå sig in om man ska göra det. När jag hade mina möten med Arizona så sa de att de gärna ser att jag kommer tillbaka till nästa säsong och fajtas om en plats och det är fortfarande det jag siktar på, att åka över för att slå mig in.

Samtidigt är han i en fas i karriären där han själv säger att han måste ta ett steg tillbaka och fundera på vad den bästa vägen till NHL är för honom. Ett nytt kontrakt med Arizona kan leda till spel i NHL, men det finns även en risk att det blir en till säsong i AHL.

Ett scenario som på förhand inte lockar Pettersson, samtidigt som han vet att mer ekonomiskt fördelaktiga erbjudanden lär komma.

– Jag känner mig ganska klar med AHL, det är inte världens roligaste liga att spela i. Det är klart det lockar med till exempel spel i Ryssland, men samtidigt vet man att man förmodligen kommer kunna få någonting i KHL senare i karriären och det är jätteskillnad mellan att spela ett år i AHL eller i KHL, säger han.

Finns det något konkret intresse från andra klubbar?

– Ja det finns det, jag och agenterna är dock överens om vad jag borde köra på nästa säsong. Nu när vi fick till trejden så är det klart att vi vill ge det en chans, Men som sagt så finns det andra saker som spelar en ganska stor roll i valet. Målet är fortfarande att ta plats i NHL och jag tycker att jag har kvalitet för det och om jag får en ärlig chans så kommer jag kunna visa det.

Från andra sidan Atlanten höll han också ett öga på Timrå.

Och även om degraderingen sved gillade han vad han fick se av sin förra klubb i SHL när det kom till hur laget försökte spela en offensiv ishockey, något som inte alltid är fallet bland nykomlingar.

– Jag åkte ur med Modo och vet hur det är när man börjar hamna i botten och tankarna kommer om att motståndarna är större, snabbare och bättre. Det blir stissigt i försvarsspelet och misstag man inte såg de göra i början såg man på slutet. Det är svårt när man inte vart där själv hur svårt det är att spela hockey när man börjar bli lite tillbakadragen och inte lika rakryggad, men det var kul och se att de försökte spela hockey och det var många spelare som gjorde väldigt fina säsongen, säger han och fortsätter:

– Jag menar, kolla på "Wedda", han spelade inte ens powerplay i allsvenskan och går in och är topp fem bland forwards i SHL och det hade inte hänt om inte Timrå velat spela hockey.

I sommar väntar sommarträning tillsammans med brorsan Elias enligt ett nu återkommande schema.

– Jag och Elias har kört med Robert Lygdbäck, Växjös fystränare, så vi kommer köra med honom i sommar också. Han är skitduktig. Vi kör här i Sundsvall men åker ned några gånger och träffar honom för att få tips om det är något man måste ändra i träningen eller så. Det har funkat väldigt bra, även om det var annorlunda första sommaren då jag körde själv, berättar Emil Pettersson.