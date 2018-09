Kramfors ungdomssatsning ska ge ett uppsving för hockeyn i området: "Hockeyettan behöver ett lag från Ådalen"

Förra sommaren fick Thomas Högström sparken av Örnsköldsvik Hockey. Han tog då en paus från hockeyn som var tänkt att bli permanent.

– Jag kände kanske egentligen att jag var färdig då och även inför den här säsongen, men sen kontaktade Kramfors-Alliansen mig och sådde ett litet frö som gjorde att jag började fundera om, säger Högström.

Det som fick honom att ändra sig var framförallt den vision som Kramfors har med sitt unga lag. Klubben valde mellan att ha ett J20-lag och ett A-lag och till slut blev beslutet att spela med ett A-lag i Hockeytvåan.

– Det blir att börja om lite från början och bygga på lång sikt, man kan säga att vi kommer spela med ett äldre juniorlag, förklarar den nye tränaren.

Med tanke på klubbens ungdomsfokus kommer inte första prioritet under säsongen vara att hamna högt upp i tabellen. Även om Högström alltid vill vinna matcher anser han att det viktigaste blir att utbilda spelarna och få dem att spela en hockey som kan gynna deras utveckling.

– Resultatet är definitivt inte det viktiga, vi vill hitta ett sätt att spela hockey och försöka få något i ryggmärgen inför framtiden. Vi ska vårda pucken, ha fart och fläkt och låta motståndarna anpassa sig efter oss.

När nu Sollefteå börjat om i division 3 finns det inget lag från Ådalen i någon serie över Hockeytvåan. På lite längre sikt tror dock Högström att Kramfors satsning kan leda till att de tar sig upp i Hockeyettan.

– Realistiskt sett borde vi kunna vara där om tre, fyra år. Vi har alla möjligheter, med en riktigt bra ishall och många engagerade ledare i föreningen. Hockeyettan behöver ett lag från Ådalen.

Eftersom Högström nyss kommit till Kramfors sitter långt ifrån alla detaljer än. Han tycker dock att det är en spelartrupp som har lätt att ta till sig ny information och som diskuterar bra sinsemellan.

– Jag har hunnit med kanske tolv ispass än, så om du tänker ett 3000-bitars pussel, kanske vi lagt 17 bitar hittills. Det har varit mycket intryck, verkligen korvstoppning för grabbarna. Det är en fantastisk grupp som får processen att gå lite fortare, även om vi inte har bråttom.

För den nye Kramfors-tränaren som i över tio år jobbat med Modos ungdomslag blir det naturligt att jobba med unga spelare. Tidigare under sin karriär har han också sett vilka talanger Kramfors kan producera, då han haft spelare som Adrian Kempe, Linus Ullmark, Jens Westin och Tim Wahlgren i sina lag.

– Förhoppningsvis kommer det spelare underifrån som kan få en liknande utvecklingskurva som Ullmark och Westin hade. De kom ju inte in på hockeygymnasiet i Ö-vik och nu spelar de i NHL och SHL, det bevisar att det går att gå den långa vägen. Det är absolut inte omöjligt för våra unga spelare att komma dit, det är upp till dem själva.

Kramfors-Alliansen spelar sin premiär under fredagskvällen mot Njurunda. I andra omgången blir det sen ett hett derby mot AIK Härnösand som du kan följa via Allehandas liverapportering via den här länken.