Tidigare Modomålvakten kan ha gjort sin sista hockeymatch: "Ska mycket till för att jag ska spela igen"

Mellan 1999 och 2010 gjorde Michal Zajkowski sammanlagt tio säsonger i Modos lag, såväl på ungdomssidan som i a-laget. Efter några års utflykt kom han tillbaka i Örnsköldsvik i fjol för spel i Ö-vik Hockey. Det blev dock bara en säsong med klubben i division 1.

– Det har varit jätteroligt, det var ett skönt gäng och jag fick göra det jag tycker om. Samtidigt har det varit en omställning att gå från att ha hockey som jobb till att behöva jobba vid sidan. Det tog helt enkelt för mycket tid med spel i division 1 samtidigt som jag har familj och ett heltidsjobb, förklarar Zajkowski.

Att förlora målvakten är ett stort avbräck för ÖHF, dels på grund av hans stabila och lugna målvaktsspel, men också för hans egenskaper utanför isen. Där har han med sin rutin och förmåga att driva på sina lagkamrater varit minst lika viktig som han varit mellan stolparna.

– Det är ju självklart tråkigt. Både för laget, men framförallt som den person han är. Han har betytt jättemycket i omklädningsrummet, vi tappar en duktig målvakt och en riktig bra person. En pådrivare som föregått med gott exempel hela tiden, säger Ö-vik Hockeys sportchef Patrick Edlund.

Zajkowski vill inte helt slå fast att han slutar med ishockeyn i och med beslutet, men i nuläget talar mycket för det.

– Förmodligen lägger jag av, men det är inget definitivt beslut. Det ska mycket till för att jag ska spela igen som det känns nu. Det skulle vara utomlands i så fall, men det skulle kännas tufft att åka själv och lämna familjen kvar här.

Om inget proffserbjudande från utlandet som är för bra för att tacka nej till kommer så blir Zajkowski kvar med familjen i Ö-vik. När han tänker tillbaka på karriären är det också i hemstaden som det allra största minnet skapades.

– Det är så mycket minnen, men SM-guldet för Modo är något jag kommer bära med mig hela livet. Det var helt klart speciellt, säger Zajkowski som var andremålvakt bakom Karol Krizan under Modos guldsäsong 2006/07.

– Sen minns jag också alla tränare man hade under ungdomsåren som gjorde att man fastnade för sporten, fortsätter han.

Att avsluta spelarkarriären skulle dock inte innebära att Zajkowski lämnar hockeyn bakom sig helt och hållet. Redan i höst ska han börja utbilda sig till målvaktstränare.

– Jag brinner mycket för sporten och i framtiden hoppas jag kunna fortsätta inom den, kanske som målvaktstränare.

Michal Zajkowski

Född: 11 juli 1983 i Lodz, Polen

Klubbar under karriären: Modo Hockey, Örnsköldsviks SK, Piteå HC, IF Sundsvalls Hockey, IF Björklöven, Örebro HK, Tingsryds AIF, IK Oskarshamn, Grenoble (Frankrike), Lillehammer (Norge), Braehead Clan (Skottland), Örnsköldsvik HF

Meriter: J18 SM-silver (1999-00 och 2000-01), JVM-kvartsfinal (2002-03), nominerad till Årets rookie i Elitserien (2004-05), SM-guld med Modo (2006-07), fransk ligacupmästare (2014-15), Conferencevinnare i EIHL (2016-17)