Carl Grundströms berättar om den oväntade trejden: "Blev lite chockad"

Det kan gå snabbt i ishockey. Både på och utanför rinken. Det var något som Carl Grundström fick uppleva för två veckor sedan.

– Kyle Dubas (Toronto Maple Leafs general manager) ringde och sa att jag hade blivit trejdad från Toronto till Los Angeles. Det var bara att börja packa grejerna och fara hit till Los Angeles, berättar Grundström från sitt tillfälliga hem på hotell i LA.

Ett Los Angeles vars NHL-klubb Kings nu har en lite sämre period efter guldåren 2011/12 och 2013/14 och nu bygger för framtiden. Toronto Maple Leafs går å sin sida all in för att lägga beslag på Stanley Cup-bucklan redan denna säsong.

Dessa förutsättningar låg till grund för trejden där Toronto fick Kings-backen Jake Muzzin. I utbyte mot Muzzin fick Los Angeles valet i förstarundan av NHL-draften 2019, rättigheterna till backen Sean Durzi – samt Carl Grundström.

– Jag blev lite chockad så klart. Jag var inte förberedd på det. Men samtidigt såg jag det som en väldigt bra möjlighet. Jag såg positivt på det, helt klart, säger Grundström.

Carl Grundström draftades av Toronto Maple Leafs 2016 och debuterade för klubbens AHL-lag Toronto Marlies säsongen 2017/18. I Marlies gjorde han storsuccé och var en av nyckelspelarna när klubben vann AHL-mästerskapet, Calder Cup 2017/18.

En historisk första titel för Marlies och det som Grundström lyfter fram som den självklara höjdpunkten under Toronto-tiden. Nu har Grundström alltså blivit trejdad från Torontos organisation till Los Angeles – och där är tanken att han ska spela i Los Angeles Kings AHL-lag Ontario Reign.

Det är klart att det är lite väl snabba ryck ibland kanske. Men samtidigt är det en del av den här businessen och branschen så det är bara att vänja sig och vara förberedd på det.

– Det var NHL-klubben som tog kontakt med mig, sen blev jag nedskickad till AHL-klubben när jag kom hit. Jag har inte tränat något med NHL-klubben utan jag har bara varit med AHL-klubben, förklarar Grundström.

Det var på kvällen som han fick trejd-samtalet från Kyle Dubas. Dagen efter så packade han väskorna och därefter bar det av till ett nytt land och en ny stad. Att det kan svänga så snabbt i den nordamerikanska ishockeyn är inget som han har några bekymmer med. Snarare något han har lärt sig att omfamna.

– Det är klart att det är lite väl snabba ryck ibland kanske. Men samtidigt är det en del av den här businessen och branschen så det är bara att vänja sig och vara förberedd på det. Det är inga konstigheter, men det är klart att det kan gå snabbt ibland, säger han.

Ontario Reign som Grundström ska spela för håller till i staden Ontario i Kalifornien (icke att förväxla med den hockeytokiga kanadensiska provinsen Ontario), just utanför Los Angeles. Hans lagkamrat under Modo-tiden, Adrian Kempe, som numera spelar för Los Angeles Kings välkomnade honom till staden med ett meddelande. I AHL-laget är det däremot ingen spelare som Grundström har spelat med tidigare. Ett AHL-lag där Grundström i sin tredje match för klubben dundrade in två mål och blev matchens lirare.

– De två första matcherna var lite att känna och försöka hitta kemi med de nya spelarna, men jag tycker att det lossnade ordentligt då. Så det var skönt, säger han apropå 6–3-vinsten mot San Diego Gulls.

Umeå. Örnsköldsvik. Göteborg. Toronto. Och nu alltså Los Angeles. Ett Los Angeles där Grundström hoppas hinna med att se Zlatan Ibrahimovic spela fotboll för LA Galaxy och där hans egna dröm om att debutera i NHL får leva vidare.

– Självklart tänker jag på NHL. Men det är inget som jag fokuserar på. Jag försöker bara att göra det så bra som möjligt och förhoppningsvis få komma upp till NHL någon gång, säger Carl Grundström.

Karl Sundström/Västerbottens-Kuriren