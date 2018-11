Agenten om Dahléns framtid, frågan om Timrå och första tiden i AHL: "Är jätteimponerad"

Claes Elefalk har haft en lång karriär både som fotbolls- och hockeyagent och under åren har han haft flera av Sveriges största stjärnor som sina klienter. Det handlar bland annat om Mats Sundin, Martin Dahlin, Fredrik Ljungberg, bröderna Sedin och Daniel Alfredsson.

För tillfället finns flera hockeyspelare med Timrå IK-koppling på Elefalks lista. Där finns trion Jacob Olofsson, Anton Lander – och Jonathan Dahlén.

På plats i NHK Arena berättar Claes Elefalk om hur han ser på den tidigare Timrå IK-stjärnan Jonathan Dahléns nya liv i Nordamerika.

– Jag är imponerad över att Jonathan håller på att anpassa sig till spelet där borta. Man ska veta att för en spelskicklig spelare som honom så kan det ibland vara lite tuffare att anpassa sig till AHL än NHL, säger Elefalk.

– Många gånger är det lättare att gå in i ett NHL-lag för att alla runt omkring håller så hög nivå.

Att vara ung och flytta utomlands kan alltid vara en prövning, konstaterar Elefelk, och i AHL-klubbarna finns inte samma service och hjälp för spelarna kring allt runt omkring isen.

– Och Jonathan kommer ju från en bra sportslig situation. Han var ju på gång till VM, men tackade nej till förturneringen för att åka över och spela slutspelet med Utica. Han kom från en högprofilsituation kan man säga, men han tar hela tiden kliv. Jag tror definitivt att han kommer få komma upp till Vancouver i vinter och spela.

Har du någon dialog med NHL-klubben?

– Vi pratar med dem hela tiden, men just sådana detaljer vill man inte diskutera så för det är svårt att lova något. men det är min magkänsla att han kommer upp under året och om han gör det så är han den typen av spelare som kan bli kvar. Det är inte långt emellan, även fast han kanske inte har öst in poäng.

Jonathan Dahlén gjorde första AHL-målet i mitten av oktober och totalt har det blivit tre mål och tio assist under de första 21 matcherna i AHL, med det är han femte bästa poänggörare i Utica Comets.

– Det klassiska för den typen av spelare som honom och hans före detta partner Elias Pettersson är att de behöver utveckla den defensiva biten där borta, säger Elefalk och fortsätter:

– Det var likadant för Filip Forsberg när han åkte över för ett antal år sedan. han började också i AHL även om det inte är många som kommer ihåg det i dag. Filip var drygt en säsong där och hans stora bitar som klubben ville att han skulle förbättra var defensiven och det jobbar Jonathan med nu. Det tror jag är jättenyttigt för honom.

Agenten menar att det kan vara bättre för vissa unga spelare att börja i AHL, få mycket istid och vänja sig vid spelet i stället för att få en undanskymd roll och kanske bli nedskickad under inledningen av NHL-säsongen.

Elefalk hyllar också Dahléns inställning till utmaningen.

– Det har inte varit ett enda samtal hem med oroliga funderingar eller sådant. Han är verkligen fokuserad, precis som jag trodde det skulle vara, men man vet aldrig med killarna och vilka situationer de hamnar i. Jag är jätteimponerad.

Uppvaktas du av Timrå eller andra SHL-klubbar?

– Nej, de vet att det är hans plan där borta nu och att han följer den. Annars är det ju alltid så att klubbar hör av sig för om alla svenskar som är i AHL. Jag kan inte säga att någon har ringt så, inga seriösa förfrågningar för de vet att han är där. Så noll på det sättet kan man säga.

Jonathan Dahlén själv har tidigare stängt dörren för en hemkomst den här säsongen trots att han inte slog sig in i NHL-laget direkt – och Elefalk instämmer.

– Ja, hans plan där borta är att slå sig in. Jonathan är en bestämd ung herre och har han bestämt sig för något då kör han. Det är en av hans styrkor.