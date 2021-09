Isak Angerbjörn: Hur länge lever landsbygden i Örnsköldsviks kommun?

Min farfar, Lennart, var under några år på 1950-talet lärare på skolan i Remmarn, en väldigt liten by mellan Fredrika och Björna. Lennart hann under 50-talet även med att tjänstgöra som lärare på Ledingskolan, en byskola några kilometer utanför Björna samhälle.

Det är nu många år sedan dessa småskolor lades ner.

Sedan långt tillbaka pågår en urbaniseringstrend i Örnsköldsviks kommun på samma sätt som i landet i stort. Det syns särskilt tydligt när de gamla byskolorna avvecklas. Kommunen väljer i stället att satsa på färre och större skolor.

Jag studerar till psykolog och gjorde för ett par år sedan praktik inom elevhälsan i Ö-vik. Då hade jag förmånen att besöka en stor mängd skolor i kommunen och vara med på olika möten med skolpersonal, elever och föräldrar. Särskilt intressant tyckte jag att det var att komma till mindre skolor som exempelvis Skorpeds, Mellansels och Norrflärkes skolor.

Hur många av dessa byskolor som kommer att överleva på tio års sikt vet vi inte men överlevnadsprognosen för landsbygdsskolor är inte god.

Detta är ett ämne som ständigt väcker debatt. Den stora skolutredningen som Sweco presenterade i januari utfördes på kommunens beställning.

Utredningen blev hårt kritiserad och väckte ilska från många håll. Utredningen föreslog att kommunen skulle avveckla många av de mindre skolorna och skapa så kallade storskolor i orter som Bredbyn, Husum och Björna.

Lågstadieskolan i Trehörningssjö har för tillfället enbart femton elever och är en av de skolor som föreslås avvecklas i närtid. I små samhällen som Trehörningssjö är skolan en oerhört central del av bygdens kamp för fortsatt överlevnad. Den utgör själva kroppspulsådern.

Om skolan skulle läggas ned skulle det vara ett hårt slag för bygden.

Samtidigt måste man också förstå att det krävs ett visst elevunderlag för att kunna driva en skola. Det gäller även att få tag på kompetent personal och skapa en fungerande helhetslösning gällande ekonomi.

Skulle skolan läggas ner kommer barnfamiljer högst sannolikt inte välja att flytta till orten

Även om det kan tyckas charmigt att kunna behålla mindre ”Barnen i bullerbyn-skolor” så är det samtidigt nödvändigt för kommunen att se till att eleverna får så bra undervisning som möjligt. Det är många parametrar som måste inkluderas i den ekvationen.

Jag kan tycka att kommunen borde anamma en typ av försiktighetsprincip vid nedläggningar. Har man väl lagt ner en byskola kan det i värsta fall innebära att byn avfolkas för all framtid.

Bor det barnfamiljer på orten finns det elevunderlag för skolor. Men skulle skolan läggas ner kommer barnfamiljer högst sannolikt inte välja att flytta till orten. Kanske behövs därför en satsning på landsbygden för att vända trenden och undvika att hamna i ett moment 22.

Oavsett hur det blir med de mindre skolorna är min förhoppning att det ska finnas ett liv på landsbygden även i kommande generationer. Det vore tråkigt och ett misslyckande för kommunen om det skulle bli så att enbart kustremsan av Örnsköldsviks kommun visar livskraft samtidigt som inlandet enbart präglas av skolnedläggningar och allmänt negativ utveckling.