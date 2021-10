IOGT: Så mycket kostar alkoholen vårt län

Drygt 2,5 miljarder kronor. Det är vad alkoholen kostar Västernorrlands län varje år. Det har Systembolagets utredningskonsult Ramboll kommit fram till i den första regionala utredningen som någonsin gjorts om alkoholens samhällsekonomiska kostnader. Med den siffran ligger Västernorrlands län högre än genomsnittet i riket. Konsumtionen ligger över snittet och länets hamnar på en föga hedrande femte plats när det gäller kostnaderna.

Systembolagets utredare har räknat på:

► kostnader för sjukdomar, skador och missbruk som drabbar hälso- och sjukvården

► kostnader för produktionsbortfall

► kostnader för brottslighet

► negativ inverkan på människors livskvalitet

► ekonomiska konsekvenser för företag och arbetstillfällen.

Utredningen visar vidare att 11 procent av männen och sju procent av kvinnorna i länet lever med en riskfylld alkoholkonsumtion med tanke på framtida sjukdomar och beroende. Det är klart över riksgenomsnittet.

Kostnaderna i Västernorrlands län ligger strax under 11 000 kronor per invånare och år. Det är 10 procent över riksgenomsnittet. Ramboll har också studerat nyttan med alkohol i form av arbetstillfällen och upplevd glädje och tillfredsställelse för den enskilde. Det är nyttor som stannar på blygsamma 176 miljoner kronor. Nettokostnaden blir därmed 10 800 kr per invånare.

De stora kostnaderna finns inom socialtjänsten med 162 miljoner kronor, hälso- och sjukvården 120 miljoner kronor, förtida dödsfall 906 miljoner kr, sjukfrånvaro på kort och lång sikt 59 miljoner kronor och rättsväsendet 176 miljoner kronor. Totalt beräknar Ramboll de icke i detalj mätbara kostnaderna i Västernorrland till 1 200 miljoner kronor vilket motsvarar 4 878 kronor per invånare. I dessa siffror finns 366 miljoner kronor i försämrad livskvalitet för konsumenter, 267 miljoner i försämrad livskvalitet för anhöriga och 34 miljoner kronor i kostnader för försämrad livskvalitet bland brottsoffren. Systembolaget vill gärna sprida dessa siffror. Alla intresserade kan gå direkt in på Systembolagets hemsida för att få siffrorna verifierade.

Per Sundin, IOGT Västernorrland