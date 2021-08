IOGT-NTO utmanar alkoholnormen och vi vill gärna ha fler medlemmar som har samma mål: att vi människor ska kunna umgås och ha trevligt utan alkohol. En idé är att t.ex en fredag i månaden ha en nykter after work där vi går ut och är vuxna på stan efteråt. Just nu har det varit lite stiltje i verksamheten pga coronan. Fortsätter det att vara restriktioner kan man tänka sig att ett lagom antal får anmäla sig till after worken - först till kvarn. Vi vill också fortsätta att kalla föreläsare som berättar om Härnösands historia, vilket har varit ett populärt inslag. Glädjande nog har juniorföreningen, Junis, börjat komma i igång under Maha Issas ledning. Det har bl.a. varit läger för barnen på Smitingen under sommaren.

Det finns också ett visst intresse från nyktra alkoholister att börja med kamratstöd och vi får se hur det utvecklar sig.

Under sommaren var det kongress och jag ett av ombuden från distriktet. Vi valde ny förbundsordförande, Lukas Nilsson från Malmö. Den hetaste frågan på kongressen var om vi skulle kalla oss kulturorganisation eller påverkansorganisation. En del tyckte att vi är mer kulturkonsumenter än kulturproducenter och att vi mest håller på med alkoholpolitik, dvs. påverkan. Det slutade med att vi ändå kallar oss kulturorganisation. Kultur är ju mer än bara kulturella uttryck, det handlar om levnadssätt och vi vill ju verka för ett levnadssätt utan droger.

Fram t.o.m. den 2 september är det loppis på lokalen på Storgatan 10 i Härnösand vardagar mellan kl 14.00 och 17.00, och 10 procent av intäkterna gå till föreningen.

Eva Jorendal

Näraskribent