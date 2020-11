Intressanta träffar i Drömme under hösten – men nu sätter pandemin stopp

I början av hösten var det möjligt att mötas upp till 50 personer, om vi hade stora lokaler där vi kunde hålla avstånden. Drömmebygdens intresseförening tillsammans med Drömme IOGT-NTO inbjöd till Mötesplats Valhalla. Relativt enkla tillställningar med fika och sedan en föreläsning.

Först ut sista måndagen i oktober var Anders Häggström, som har sina rötter i Drömme men bor i Örnsköldsvik. Anders har råkat ut för ett antal olyckor och har verkligen fått uppleva vad smärta är. Anders engagerade sig för att skaffa kunskap och utröna sambandet mellan fysiska smärta och det mentala måendet.

Under rubriken Sambandet mellan känslor och kronisk smärta berättade han om sin ”resa” på ett känslosamt sätt. En gripen publik pratade runt borden och några hade enskilda samtal med Anders.

Måndagen därpå hade vi besök av Gunilla Kjellsson, Överå. Gunilla är regionordförande i LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Gunilla berättade om LRF och den breda grupp av yrkeskår som finns med.

LRF är också en lobbyorganisation och arbetar aktivt för att påverka olika organisationer och myndigheter för att underlätta för sina medlemmar.

Gunilla berättade att engagemanget inom LRF har inneburit en personlig resa för henne, där hon fått lära sig mycket om ledarskap och hur utvecklande olika möten kan vara.

Sofia Kjellsson från By besökte oss måndag den 9 november. Sofia är utbildad osteopat och har öppnat klinik hemma i By. Sofia berättade om resan från statstjänsteman, via en fyraårig utbildning där det mesta var på engelska till att nu vara egen företagare. En arbetsam resa, men ett rätt val eftersom brinner för att arbeta med människor och minska deras smärta. Sofia berättade om olika behandlingsmetoder. Flera i publiken hade besökt Sofia och berättade om sina upplevelser.

I genomsnitt var vi 29 personer på dessa träffar. Enligt planen var ytterligare två träffar planerade med potatisodling i Sidensjö, och ett bildbesök i Kapstaden. När nya förslag till rekommendationer med högst åtta personer skulle samlas, och så få möten som möjligt bestämde vi för att skjuta fram dessa arrangemang till nästa år.

Vi fick uppleva tre trivsamma och innehållsrika måndagskvällar och hoppas att det blir möjlighet igen i början av nästa år. Men det viktiga är att begränsa pandemin, så vi håller avstånden, håller ut och tar den sociala kontakten via telefon eller sociala medier.

Olle Häggström

Näraskribent