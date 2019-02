Snöröjningen i Härnösand har försämrats – rena rama puckelpisten

Det skulle bli mycket högre standard på snöröjningen i Härnösand med det nya avtalet. Det har i alla fall inte jag märkt.

I artikeln "Snöröjningen får kritik i Härnösand" står det att Knapp Britta Thyr (MP) på kommunfullmäktige gav snöröjarna godkänt genom att säga att hon är 99 procent nöjd.

Jag är 54 år och har under mitt liv sett en väsentlig försämring under åren. De börjar snöröjas för sent, vilket bidrar till att gatorna blir otroligt ojämna. Det drabbar stackarna som går, ibland med rullator eller barnvagn.

Sen, detta prat om miljömaskiner som får köra tre gånger istället för plogbilarna förut som körde en sväng åt vardera håll. Jag tror man biter sig i svansen med dessa miljökrav som begränsar maskinparken väsentligt.

Jag är alltså inte lika nöjd som Knapp Britta Thyr, men hon kanske åker skidor eller något liknande. Rena puckelpisten i så fall.

Anders i Härnösand