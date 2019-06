INSÄNDARE: Trist att "sitta inlåst" – varför inga lördagsbussar i Härnösand i sommar?

Nu närmar sig vår första bilfria sommar. Vi har klarat av att vara utan bil sedan augusti 2018 det har fungerat utmärkt. Men nu närmar sig som sagt sommaren och då blir vi påminda om att inga bussar kommer att gå på lördagarna i Härnösand. Det är enligt oss ett väldigt märkligt beslut. Jag är medveten om att det inte är första sommaren som det är bussfritt, men hur har man resonerat när man har bestämt att inga bussar ska gå på lördagar?

Vi bor i en kommun som till stor del består av en äldre befolkning av vilka många saknar bil eller möjlighet att köra bil och är ytterst beroende av bussplan annat.

Jag tror mig veta att vi är många som skulle uppskatta om det åtminstone gick några turer fram och tillbaka till exempel till Ankaret, kanske Murberget just på lördagar då många av oss vill komma ut och kanske hälsa på lediga vänner, handla och eller besöka utflyktsmål som exempelvis Murberget. Att ”sitta inlåst” just under helgen känns lite extra trist.

Christina Meltin Westerlund

