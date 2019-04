INSÄNDARE: Tonårstjej: Det är vår jord och vårt ansvar – förstör inte min framtid

"For way too long, the politicians and the people in power have gotten away with not doing anything to fight the climate crisis, but we will make sure that they will not get away with it any longer. We are striking because we have done our homework and they have not".

Greta Thunberg (1 mars 2019)

På grund av klimatuppvärmningen i världen kommer troligtvis jorden att gå under. Forskare säger olika, vissa att jorden kan gå under om några minuter och andra om några år.

Det är vi människor som gjort det här. Det blir varmare och varmare på jorden, vilket gör att det blir skogsbränder och torka på jorden.

Jag vet att vi kan göra skillnad. Det är vår jord och det är vårt ansvar. Förstör inte min framtid!

Vi människor är som monster. Jag gissar att du tänker "Det gör väl ingen skillnad om jag går till jobbet istället för att åka bil".

Jo, det gör skillnad. Bara alla hjälps åt så kan vi ändra på klimatet. Jag tror alla vet om krisen men alla är bara så lata.

Jag tycker att alla ska köpa närproducerade och ekologiska råvaror. Exempelvis skolmaten, den är inte närproducerad. Nåt annat vi kan tänka på är att börja använda mer elbilar, de kan göra stor skillnad. Eller att vi bara äter vegetariskt nån dag i veckan eller att samåka till jobbet.

Så, förstör inte min framtid.

En tonårstjej

